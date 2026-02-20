El PSG paga parte de su deuda con Mbappé pero el conflicto sigue abierto

El Paris Saint-Germain avanzó en el cumplimiento de la sentencia dictada por el Consejo de Prud’Hommes el pasado 12 de diciembre al abonar 4 de los 6 millones de euros que todavía adeudaba a Kylian Mbappé. El conflicto judicial, que se arrastra desde hace un año y medio, obliga al club a pagar un total de 60,9 millones de euros por salarios y primas impagas correspondientes a la temporada 2023/2024, la última del delantero en la institución.

Hasta el momento, la entidad ya había transferido 55 millones, pero la diferencia pendiente derivó en la intervención de un alguacil en la sede del club, un hecho que expuso públicamente la tensión entre ambas partes. Con este nuevo pago, el PSG reduce la deuda, aunque todavía quedan 2 millones por saldar.

Negociaciones tensas y posible apelación

De acuerdo con reportes de la prensa francesa, el PSG intentaría que Mbappé renuncie a una parte de la cantidad reconocida por la justicia. Sin embargo, desde el entorno del futbolista no contemplan una mediación y mantienen firme la postura de exigir el cumplimiento total del fallo. Incluso, la sentencia obligó al club a publicar durante un mes en su página oficial el contenido de la resolución, un gesto que evidenció el revés institucional.

Si los 2 millones restantes no son abonados en el corto plazo, no se descarta una nueva orden judicial que reactive medidas de ejecución. Paralelamente, el PSG analiza la posibilidad de presentar un recurso de apelación con el objetivo de revertir la condena económica.

El panorama jurídico no parece favorable para el conjunto parisino. Tanto las instancias de la Liga de Fútbol Profesional de Francia como el propio Consejo de Prud’Hommes ya fallaron en favor del atacante. Esto reduce considerablemente las probabilidades de éxito en una eventual apelación.

La relación contractual entre Mbappé y el PSG finalizó en julio de 2024, pero el conflicto financiero prolongó el vínculo en los tribunales. Lo que comenzó como una disputa por primas y salarios impagos se transformó en un caso emblemático dentro del fútbol europeo, con implicancias deportivas, económicas y de imagen para una de las instituciones más poderosas del continente.

