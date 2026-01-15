El PSG pone los ojos en un campeón del mundo con Argentina

El París Saint-Germain nunca se detiene en su afán de tener el mejor plantel posible en el Viejo Continente. Si bien tiene mediocampistas de excelente pie como Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, ahora buscan a Enzo Fernández para ampliar su dominio.

Según L'Equipe, el argentino sería uno de los principales objetivos del PSG en el mercado, al enterarse que el futbolista surgido de la cantera de River Plate está evaluando su futuro tras el despido de Enzo Maresca del Chelsea.

El volante llegó a Stamford Bridge al poco tiempo de haber sido campeón del mundo con la selección argentina en un traspaso histórico, de más de 100 millones de euros. Ahora, su cotización sigue elevada y una eventual mudanza a la capital francesa podría representar otro movimiento de cifras astronómicas.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Enzo Fernández inició su carrera en River Plate, y su primera gran versión se vio en Defensa y Justicia, un club humilde de la Primera División argentina conocido por su buen ojo para sumar jugadores en calidad de cedido. Allí, ganó la Copa Sudamericana y la Recopa, ganándose su vuelta triunfal a uno de los más grandes del fútbol albiceleste.

Estuvo poco tiempo en el Millonario antes de ser vendido al Benfica, donde hizo pie prácticamente de inmediato y se ganó la oportunidad de ser convocado a la selección. En el equipo de Scaloni arrancó en el banquillo, pero su gol frente a México en la segunda fecha de la fase de grupos fue crucial para la clasificación y le hizo ganar terreno en la consideración del entrenador.

Finalmente, no solo se ganó la titularidad sino que fue reconocido como el mejor jugador joven de Qatar 2022, premio que cuatro años antes había ganado Kylian Mbappé. Dos años más tarde, fue campeón de la Copa América y en este 2026 se perfila como una de las grandes figuras del equipo que buscará el bicampeonato mundial.