El ranking de candidatos a ganar la MLS 2025

La temporada 2025 de la Major League Soccer dejó cifras contundentes, actuaciones memorables y una lucha intensa en ambas conferencias por asegurar un lugar en los playoffs. Desde equipos que sorprendieron por su consistencia hasta otros que tuvieron que remar contracorriente para colarse en la fase final, cada club llega con su propio relato y una cuenta pendiente por saldar.

Con la clasificación ya definida, los duelos prometen emociones fuertes. Figuras como Lionel Messi, Denis Bouanga o el ‘Chucky’ Lozano encabezan la lista de protagonistas que buscarán llevar a sus equipos hasta lo más alto del futbol estadounidense.

En este artículo repasamos quiénes llegan mejor posicionados y qué clubes podrían levantar el título de la MLS 2025.

16. Portland Timbers

Portland Timbers v Real Salt Lake - Western Conference Wild Card | Soobum Im/GettyImages



El Portland Timbers se clasificó a los playoffs por la vía del wildcard, luego de vencer 3-1 al Real Salt Lake. Cosecharon 44 puntos, marcaron 41 goles y recibieron 48 durante la temporada regular, logrando una diferencia de -7.

15. Chicago Fire

Chicago Fire FC v Orlando City SC - Eastern Conference Wild Card | Geoff Stellfox/GettyImages

El Chicago Fire se clasificó a los playoffs por la vía del wildcard, luego de vencer 3-1 al Orlando City. Cosecharon 53 puntos, marcaron 68 goles y recibieron 60 durante la temporada regular, logrando una diferencia de +8.

14. FC Dallas

Vancouver Whitecaps FC v FC Dallas | Rich Lam/GettyImages

El FC Dallas sumó un total de 44 puntos, marcó 52 goles y recibió 55, sobreponiéndose a una diferencia de -3. Clasificaron a los playoffs como el séptimo mejor equipo de la Conferencia Este.

13. Columbus Crew

Columbus Crew v New York Red Bulls | Ben Jackson/GettyImages

El Columbus Crew culminó la temporada regular como el séptimo equipo mejor clasificado en la Conferencia Este. Sumó 54 puntos, marcó 55 tantos y recibió 51 tantos, logrando un total de +4.

12. Austin FC

San Jose Earthquakes v Austin FC | Eakin Howard/GettyImages

El Austin FC culminó la temporada regular 2025 en la MLS, como el sexto equipo mejor clasificado en la Conferencia Oeste. Sumó un total de 47 unidades, marcó 37 goles y recibió 45 anotaciones.

11. Nashville SC

Nashville SC v Inter Miami CF | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El Nashville SC culminó la temporada regular con una dolorosa derrota de 5-2, a manos del Inter Miami, su rival en los playoffs. Evidentemente no parten como favoritos para clasificar a la siguiente ronda, pero el trabajo realizado a lo largo de la temporada regular forma parte de una memoria futbolística que en cualquier momento podría despertar.

10. Seattle Sounders

New York City FC v Seattle Sounders FC | Dustin Satloff/GettyImages

El equipo campeón de la reciente edición de la Leagues CUP 2025, no tuvo precisamente la mejor de las temporadas. Clasificó como quinto lugar de la Conferencia Oeste, sumando 55 puntos. Marcó gol en 58 ocasiones y recibió 48 tantos, logrando una diferencia de +10. Si bien es cierto que no deja de formar parte de los candidatos a quedarse con el título, por arriba de ellos hay al menos nueve clubes.

9. New York City FC

New York City FC v Seattle Sounders FC | Jordan Bank/GettyImages

El New York City sumó un total de 56 puntos y se clasificó como el quinto equipo mejor clasificado en la Conferencia Este. Marcó 50 goles a lo largo de la temporada regular y recibió 44 anotaciones, logrando una diferencia de +6.

8. Charlotte FC

Charlotte FC v Philadelphia Union | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

El Charlotte FC culminó la temporada regular como el cuarto equipo mejor clasificado en la Conferencia Este. Sumó un total de 59 unidades, marcó 55 goles y recibió 46, logrando una diferencia de +9.

7. Minnesota United

Los Angeles Galaxy v Minnesota United FC | Shaun Clark/GettyImages

El Minnesota United fue el cuarto equipo mejor clasificado en la temporada 2025 de la MLS. Sumaron 58 puntos, marcaron, 56 goles y recibieron 39, logrando una diferencia de +17. Entre sus principales características, destaca la rapidez de sus jugadores y la fortaleza de sus atacantes.

6. LAFC

Colorado Rapids v Los Angeles Football Club | Matthew Stockman/GettyImages

El LAFC culminó la temporada regular como el tercer equipo mejor clasificado de la zona Oeste. Sumaron un total de 60 puntos, tres por debajo del líder San Diego FC y del Vancouver Whitecaps. Una de sus principales fortalezas es el ataque, en donde cuenta con grandes figuras, como Denis Bouanga y Son Heung-Min.

5. San Diego FC

San Diego FC v San Jose Earthquakes | Orlando Ramirez/GettyImages

La gran sorpresa de la temporada 2025 en la MLS fue, sin lugar a dudas, el San Diego FC, en donde juega el futbolista mexicano Hirving: el 'Chucky' Lozano. Fue líder absoluto de la Conferencia Oeste, sumando un total de 63 puntos. Marcaron 64 goles y recibieron 41, logrando una diferencia de goles de +23.

4. Cincinnati FC

FC Cincinnati v CF Montreal | Jeff Dean/GettyImages

El Cincinnati FC fue el segundo mejor clasificado en la Conferencia Este, logrando un total de 65 puntos. Marcó 52 goles a lo largo de la temporada regular y recibió 40, logrando una diferencia de +12. Estuvo a un punto de alcanzar al líder Philadelphia Union y superó (por diferencia de goles), al Inter Miami en su conferencia.

3. Philadelphia Union

Charlotte FC v Philadelphia Union | Grant Halverson/GettyImages

El Philadelphia Union tuvo una temporada increíble. Fueron el equipo que más puntos logró (tomando en consideración ambas conferencias), sumando un total de 66 unidades, uno por arriba del Cinccinati FC y del siempre complicado Inter Miami. Culminó la temporada regular con una diferencia de +22. Es un equipo relativamente equilibrado. Cuenta con una plantilla de jugadores sumamente atractiva.

2. Vancouver Whitecaps

Orlando City v Vancouver Whitecaps FC | Dustin Markland/GettyImages

El Vancouver Whitecaps sumó un total de 63 puntos y fue el segundo equipo mejor clasificado en la Conferencia Oeste. Fue el club que más goles anotó a lo largo de la temporada regular (66), por lo que su ofensiva lo sitúa como uno de los principales candidatos al título en esta edición de la MLS.

1. Inter Miami

Nashville SC v Inter Miami CF | Johnnie Izquierdo/GettyImages

El Inter Miami culminó la temporada regular de la MLS como el tercer equipo mejor clasificado en la Conferencia Este. Sumaron un total de 65 puntos, tan solo uno menos que el líder Philadelphia Union, pero con el aliciente de contar entre sus filas con el astro argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, quien, además, ganó la Bota de Oro 2025, por haber marcado 29 goles en 28 partidos disputados.