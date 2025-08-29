Sports Illustrated Fútbol

El ranking de los equipos de la Champions League 2025/26, según los millones que vale cada plantilla

Desde equipos multimillonarios a otros con presupuestos limitados
Hernán Horovitz|
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

La UEFA Champions League 2025/26 ya está en marcha y, como cada temporada, no solo reúne a los mejores futbolistas del planeta, sino también a los clubes más poderosos económicamente.

Desde gigantes históricos hasta revelaciones de ligas menores, el torneo refleja el contraste entre plantillas que superan el billón de euros en valor de mercado y equipos cuyo presupuesto completo no alcanza al precio de un solo fichaje estrella.

El portal especializado Transfermarkt actualizó recientemente los valores de cada equipo participante, ofreciendo un panorama completo que no solo evidencia las diferencias de inversión, sino también el talento joven y las estrategias de crecimiento de cada institución.

EQUIPO

PAÍS

VALOR DE MERCADO (MILLONES DE EUROS)

Kairat Almaty

Kazajstán

12.8

Pafos FC

Chipre

20.5

Qarabağ FK

Azerbaiyán

25

FK Bodø/Glimt

Noruega

54

FC Copenhague

Dinamarca

75

Union Saint-Gilloise

Bélgica

86

SK Slavia Praga

República Checa

102

Olympiacos

Grecia

102

Club Brujas KV

Bélgica

173

Ajax

Países Bajos

206

PSV

Países Bajos

237

Villarreal

España

251

Galatasaray

Turquía

310

SL Benfica

Portugal

333

Olympique de Marsella

Francia

334

Eintracht Frankfurt

Alemania

336

Athletic Club

España

367

AS Mónaco

Francia

386

Borussia Dortmund

Alemania

418

Atalanta de Bérgamo

Italia

439

Bayer 04 Leverkusen

Alemania

439

Sporting de Lisboa

Portugal

450

Napoli

Italia

456

Juventus

Italia

546

Atlético de Madrid

España

603

Inter

Italia

708

Newcastle United

Inglaterra

717

Tottenham Hotspur

Inglaterra

820

Bayern Múnich

Alemania

857

Liverpool FC

Inglaterra

1.05mil

Chelsea FC

Inglaterra

1.12mil

FC Barcelona

España

1.12mil

París Saint-Germain

Francia

1.18mil

Manchester City

Inglaterra

1.25mil

Arsenal FC

Inglaterra

1.37 mil

Real Madrid CF

España

1.4mil

*Fuente: Transfermarket

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

  • Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
  • Jornada 2: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025
  • Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025
  • Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025
  • Jornada 5: 25-26 de noviembre de 2025
  • Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2026
  • Jornada 7: 20-21 de enero de 2026
  • Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.

