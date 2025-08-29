El ranking de los equipos de la Champions League 2025/26, según los millones que vale cada plantilla
La UEFA Champions League 2025/26 ya está en marcha y, como cada temporada, no solo reúne a los mejores futbolistas del planeta, sino también a los clubes más poderosos económicamente.
Desde gigantes históricos hasta revelaciones de ligas menores, el torneo refleja el contraste entre plantillas que superan el billón de euros en valor de mercado y equipos cuyo presupuesto completo no alcanza al precio de un solo fichaje estrella.
El portal especializado Transfermarkt actualizó recientemente los valores de cada equipo participante, ofreciendo un panorama completo que no solo evidencia las diferencias de inversión, sino también el talento joven y las estrategias de crecimiento de cada institución.
EQUIPO
PAÍS
VALOR DE MERCADO (MILLONES DE EUROS)
Kairat Almaty
Kazajstán
12.8
Pafos FC
Chipre
20.5
Qarabağ FK
Azerbaiyán
25
FK Bodø/Glimt
Noruega
54
FC Copenhague
Dinamarca
75
Union Saint-Gilloise
Bélgica
86
SK Slavia Praga
República Checa
102
Olympiacos
Grecia
102
Club Brujas KV
Bélgica
173
Ajax
Países Bajos
206
PSV
Países Bajos
237
Villarreal
España
251
Galatasaray
Turquía
310
SL Benfica
Portugal
333
Olympique de Marsella
Francia
334
Eintracht Frankfurt
Alemania
336
Athletic Club
España
367
AS Mónaco
Francia
386
Borussia Dortmund
Alemania
418
Atalanta de Bérgamo
Italia
439
Bayer 04 Leverkusen
Alemania
439
Sporting de Lisboa
Portugal
450
Napoli
Italia
456
Juventus
Italia
546
Atlético de Madrid
España
603
Inter
Italia
708
Newcastle United
Inglaterra
717
Tottenham Hotspur
Inglaterra
820
Bayern Múnich
Alemania
857
Liverpool FC
Inglaterra
1.05mil
Chelsea FC
Inglaterra
1.12mil
FC Barcelona
España
1.12mil
París Saint-Germain
Francia
1.18mil
Manchester City
Inglaterra
1.25mil
Arsenal FC
Inglaterra
1.37 mil
Real Madrid CF
España
1.4mil
*Fuente: Transfermarket
¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?
La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.
¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Jornada 2: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025
- Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025
- Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025
- Jornada 5: 25-26 de noviembre de 2025
- Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 20-21 de enero de 2026
- Jornada 8: 28 de enero de 2026
¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?
La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.
