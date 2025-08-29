La UEFA Champions League 2025/26 ya está en marcha y, como cada temporada, no solo reúne a los mejores futbolistas del planeta, sino también a los clubes más poderosos económicamente.



Desde gigantes históricos hasta revelaciones de ligas menores, el torneo refleja el contraste entre plantillas que superan el billón de euros en valor de mercado y equipos cuyo presupuesto completo no alcanza al precio de un solo fichaje estrella.

El portal especializado Transfermarkt actualizó recientemente los valores de cada equipo participante, ofreciendo un panorama completo que no solo evidencia las diferencias de inversión, sino también el talento joven y las estrategias de crecimiento de cada institución.

El ranking de los equipos de la Champions League 2025/26, según los millones que vale cada plantilla

EQUIPO PAÍS VALOR DE MERCADO (MILLONES DE EUROS) Kairat Almaty Kazajstán 12.8 Pafos FC Chipre 20.5 Qarabağ FK Azerbaiyán 25 FK Bodø/Glimt Noruega 54 FC Copenhague Dinamarca 75 Union Saint-Gilloise Bélgica 86 SK Slavia Praga República Checa 102 Olympiacos Grecia 102 Club Brujas KV Bélgica 173 Ajax Países Bajos 206 PSV Países Bajos 237 Villarreal España 251 Galatasaray Turquía 310 SL Benfica Portugal 333 Olympique de Marsella Francia 334 Eintracht Frankfurt Alemania 336 Athletic Club España 367 AS Mónaco Francia 386 Borussia Dortmund Alemania 418 Atalanta de Bérgamo Italia 439 Bayer 04 Leverkusen Alemania 439 Sporting de Lisboa Portugal 450 Napoli Italia 456 Juventus Italia 546 Atlético de Madrid España 603 Inter Italia 708 Newcastle United Inglaterra 717 Tottenham Hotspur Inglaterra 820 Bayern Múnich Alemania 857 Liverpool FC Inglaterra 1.05mil Chelsea FC Inglaterra 1.12mil FC Barcelona España 1.12mil París Saint-Germain Francia 1.18mil Manchester City Inglaterra 1.25mil Arsenal FC Inglaterra 1.37 mil Real Madrid CF España 1.4mil

*Fuente: Transfermarket

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de la liga de la Champions League 2025/26 dará comienzo el 16 de septiembre. Durante esta etapa, cada equipo jugará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), enfrentándose a rivales de todos los bombos.

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.