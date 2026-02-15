El Rayo Vallecano vence al Atlético de Madrid por primera vez desde 2013 y corta racha de 17 partidos

El Rayo Vallecano protagonizó la gran sorpresa de la jornada 24 de LaLiga. Los Franjirrojos se impusieron 3-0 al Atlético de Madrid en Vallecas, haciendo honor a su apodo de Matagigantes al derrotar a una plantilla cuyo valor de mercado es casi cinco veces superior al suyo. Con este triunfo, el conjunto vallecano puso fin a una racha de 17 partidos sin vencer a los Colchoneros.

El Rayo Vallecano no había logrado vencer al Atlético de Madrid en ninguno de sus últimos 17 enfrentamientos en LaLiga (con tres empates y 14 derrotas), desde aquel triunfo 2-1 bajo la dirección de Paco Jémez en febrero de 2013. Se trataba de su racha vigente más larga sin ganar ante un mismo rival en la máxima categoría.

Los Franjirrojos tomaron la ventaja al minuto 40 con un tanto de Fran Pérez. Apenas cinco minutos después, Óscar Valentín amplió la diferencia para encaminar el triunfo, y ya en el 76’, Nobel Mendy sentenció el encuentro con el 3-0 definitivo. Con este resultado, el Rayo alcanzó los 25 puntos y escaló hasta la decimosexta posición de la tabla, aún con un partido pendiente por disputar.

Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone se mantuvo en la cuarta posición con 45 puntos. El Atlético dejó escapar la oportunidad de superar al Villarreal y escalar al tercer lugar de la clasificación.

FBL-ESP-LIGA-RAYO-ATLETICO MADRID | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Los Colchoneros no tendrán respiro y volverán a la actividad este miércoles 18 de febrero, cuando visiten al Club Brujas en la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. El primer capítulo de la eliminatoria se disputará en el Estadio Jan Breydel, en Bélgica. ¿Podrá el equipo del ‘Cholo’ enderezar el rumbo o se gestará una nueva sorpresa europea?