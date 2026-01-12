El Real Madrid anuncia quién será el reemplazante de Xabi Alonso

El Real Madrid confirmó la designación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Xabi Alonso, tras la salida del técnico vasco.



La noticia fue confirmada este lunes por el reconocido periodista especializado en fichajes e información del mercado, Fabrizio Romano.

🚨💣 BREAKING: ALVARO ARBELOA TAKES OVER AS NEW REAL MADRID HEAD COACH.



He’s replacing Xabi Alonso immediately. pic.twitter.com/p2ShHatGBM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

Arbeloa, figura muy conocida en la casa blanca, regresa al club en un rol de mayor responsabilidad después de una carrera que lo consolidó como uno de los defensores más fiables de su generación.



El exlateral derecho, parte del plantel que dominó Europa a finales de los 2000 y principios de los 2010, asume ahora un desafío mayor como líder técnico de un equipo que viene de disputar títulos y mantener alta competitividad en España y Europa.



La llegada de Arbeloa fue resultado de un proceso interno en el que la directiva decidió apostar por una figura formada en la casa, con conocimiento profundo de la cultura madridista y plena identificación con el ADN del club.

La decisión del club fue remitida también en un comunicado oficial en su página web y redes sociales, donde se le dio la bienvenida a Arbeloa, destacando su “conocimiento profundo del club y su compromiso con la filosofía del Real Madrid”. Además, la directiva confirmó que el cuerpo técnico será presentado la próxima semana, con cifras contractuales y objetivos deportivos que se anunciarán en detalle.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Con este nombramiento, el Real Madrid confía en abrir una nueva etapa que combine la fortaleza institucional del club con la visión fresca de una de sus leyendas recientes.