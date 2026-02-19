El Real Madrid entrega pruebas a la UEFA por los incidentes racistas en Lisboa

El Real Madrid CF ha movido ficha. A través de un comunicado oficial emitido este 19 de febrero, el club blanco confirmó que ha remitido a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en Lisboa, durante el encuentro de Champions League frente al SL Benfica.

La entidad madridista subraya que ha colaborado “de manera activa” con la investigación abierta por el máximo organismo del fútbol europeo tras los “inaceptables episodios de racismo” vividos en el transcurso del partido. Un posicionamiento firme que busca dejar clara la implicación del club en la lucha contra cualquier forma de discriminación.

El foco vuelve a situarse sobre Vinícius Júnior, quien habría sido objeto de un gesto racista que ya está siendo analizado por los comités disciplinarios de la UEFA. El Real Madrid, además de aportar material probatorio, ha querido destacar el “respaldo unánime” y el cariño recibido por su jugador desde todos los ámbitos del fútbol mundial, en una muestra de apoyo que trasciende colores y rivalidades.

No es la primera vez que el club blanco se ve obligado a pronunciarse ante un episodio de este tipo. En los últimos años, Vinícius se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha contra el racismo en el deporte, y cada nuevo incidente reabre un debate incómodo para el fútbol europeo.

El mensaje final del comunicado es claro: el Real Madrid seguirá trabajando junto a las instituciones para erradicar el racismo, la violencia y el odio, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ahora, la pelota está en el tejado de la UEFA.