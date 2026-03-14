Lo del Real Madrid ya entra en una dimensión difícil de explicar. A pocas horas de recibir al Elche en el Santiago Bernabéu por la jornada 28 de LaLiga, Álvaro Arbeloa repasa otra vez la convocatoria y se encuentra con el mismo golpe de las últimas semanas. Casi no pasa un día sin un nuevo contratiempo. Las ausencias se incrementan y el campeón europeo afronta este partido con una lista de lesionados que no deja de estirarse.

La última mala noticia fue la ausencia de Raúl Asencio, que quedó afuera por molestias musculares y se sumó a una nómina que ya era larguísima. También Ferland Mendy salió de la convocatoria después de haber terminado con problemas físicos en el cruce frente al Manchester City. De esta manera, el Real Madrid tendrá diez ausencias para enfrentar al conjunto ilicitano.

Entre los jugadores que siguen sin estar disponibles aparecen Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, además de Éder Militão, David Alaba, Dani Ceballos y Álvaro Carreras. A esa lista se agrega Franco Mastantuono, que todavía debe cumplir una fecha de sanción tras su expulsión ante el Getafe. El resultado es un panorama muy delicado para Arbeloa, que debe administrar cargas, pensar en la revancha con el City y, al mismo tiempo, sostener la pelea en el torneo local.

La seguidilla de contratiempos obliga otra vez al técnico a mirar hacia la cantera. En la convocatoria ganaron lugar Diego Aguado, Thiago Pitarch, Manuel Ángel, César Palacios y Dani Yáñez, varios de ellos llamados a cubrir huecos en una noche en la que el Madrid enfrenta al Elche y, al mismo tiempo, intenta sobreponerse a su propio desgaste físico.

La victoria frente a los Citizens dejó un impulso anímico enorme, aunque también una factura pesada desde lo corporal. Varios titulares terminaron exhaustos y el cuerpo técnico analiza rotaciones para no exponer más de la cuenta a futbolistas que vienen acumulando minutos y esfuerzo.

De todas formas, el Merengue está obligado a sumar tres puntos aunque la plaga de lesiones ya condicione casi todo. El once ideal quedó lejos y Arbeloa deberá recurrir a una versión de emergencia para poder aprobar otro examen más.