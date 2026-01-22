El recadito del 'Mochis' Cárdenas a la directiva de Rayados tras la posible salida de Germán Berterame

Germán Berterame parece estar viviendo sus últimos días como futbolista de losRayados de Monterrey. Diversas fuentes aseguran que ya existe un acuerdo entre ambas instituciones y que solo es cuestión de horas para que se haga oficial el fichaje del delantero argentino (naturalizado mexicano) por el Inter Miami, movimiento que habría sido solicitado de manera directa por Lionel Messi. Un escenario que, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión en la planeación deportiva del club regiomontano.

Su inminente salida ha encendido el debate entre la afición de la Pandilla. Un sector observa la situación con optimismo, convencido de que Rayados podría reinvertir el dinero de la venta en un delantero de mayor jerarquía y peso específico. Otros, en cambio, no dudan en señalar al propio Berterame, al considerar que su decisión compromete al equipo en un momento delicado, con el torneo en marcha y con poco margen de maniobra para cerrar un refuerzo que realmente marque diferencia.

Mazatlan FC v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Que los aficionados discutan sobre el rumbo de la directiva es parte natural del entorno de un club que aspira a ser grande. Sin embargo, el ruido se multiplica cuando el mensaje proviene del vestidor. Eso fue justamente lo que ocurrió con Luis ‘Mochis’ Cárdenas, quien lanzó una declaración que rápidamente acaparó reflectores y generó lecturas encontradas sobre el futuro inmediato de la institución.

‘‘Si llega a salir Berterame, todas las papas van para la Directiva y tendrían que ir por alguien de esas características. O mejor, porque somos el Monterre y tenemos que buscar lo más alto’’.

Palabras de Luis “Mochis” Cardenas sobre la posible salida de Germán Berterame:



“Sabemos que hay pláticas y acercamientos, pero yo sinceramente no sé. Le pregunté y no me dijo nada, así que también estoy a la espera”.



“Y si llega a salir, la directiva tendrá que ir por alguien… pic.twitter.com/zNxUwMGWHa — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) January 21, 2026

Las palabras del guardameta fueron celebradas por un amplio sector de la afición, que comparten la idea de que Rayados no puede permitirse fichajes de bajo perfil ni decisiones tibias. Para muchos, el mensaje refleja ambición y una exigencia acorde al tamaño del club.

No obstante, también hubo quienes consideraron que Cárdenas fue imprudente, al involucrarse en temas que corresponden exclusivamente a la directiva, como la gestión de fichajes. Mientras tanto, el reloj avanza y en Monterrey la presión crece: si Berterame se va, el reemplazo no podrá ser cualquiera. En Rayados, el margen para equivocarse es mínimo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MONTERREY