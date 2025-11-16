Kylian Mbappé está hecho una máquina de anotar y amenaza con romper varios récords, mientras se ilusiona con la UEFA Champions League y la Copa del Mundo 2026.

Según TheTouchline, el francés fue el autor del 52.9% de los goles del Merengue en lo que va de la temporada gracias a sus 18 tantos en 16 partidos. De esa cifra, 13 fueron por LaLiga y los cinco restantes por la UCL, donde el equipo dirigido por Xabi Alonso es uno de los animadores de la etapa de liguilla.

El récord del porcentaje de goles es de Dixie Dean, leyenda del Everton de Inglaterra, en la temporada 1927/28, con el 58.8% de los tantos de su equipo en dicha campaña. Dean fue el primer jugador del club del Merseyside en llevar el número 9 en la camiseta y tiene una estatua en las afueras de Goodison Park, inaugurada en 2001.

Everton v Stoke City - Premier League | Matthew Lewis/GettyImages

Los otros que integran el top 5 son grandes bestias del gol como Gerd Müller, el tanque alemán, Leo Messi en su brutal temporada 2011/12 y Cristiano Ronaldo en la campaña 2014/15.

El argentino, por ejemplo, anotó más de 90 goles en el año calendario del 2012, nutriendo esta estadística en el segundo tramo de la temporada ya mencionada. El alemán, por su parte, es el máximo goleador de la historia del Bayern Múnich con 570 goles, ganó el Mundial de 1974 y levantó cuatro balones de oro, siendo reconocido así como uno de los delanteros más letales de la historia.

West German forward Gerd M?ller kicks the ball pas | STAFF/GettyImages

Cristiano ostenta cinco Champions League, una Eurocopa, una pila de títulos locales y cinco balones de oro, además de seguir su rumbo al gol 1000 como futbolista profesional, algo que podría alcanzar en esta temporada con la camiseta del Al-Nassr de Arabia Saudita, donde es la máxima figura del plantel y una de las principales de toda la liga.