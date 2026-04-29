El récord de Cristiano Ronaldo en la Premier League que ha igualado Bruno Fernandes

Bruno Fernandes volvió a ser determinante en la victoria del Manchester United por 2-1 ante el Brentford en Old Trafford y sumó una nueva asistencia que lo consolidó en lo más alto de la temporada en la Premier League; el mediocampista alcanzó los 19 pase gol y quedó a solo uno del récord histórico compartido por Thierry Hnery y Kevin De Bruyne.

Bruno Fernandes is set to break the Premier League assist record for a single season 👀:



Kevin De Bruyne: 20 assists 🅰️ 17 from open play

Thierry Henry: 20 assists 🅰️ 20 from open play

Bruno Fernandes: 19 assists 🅰️ 10 from open play pic.twitter.com/TtScv33FRa — ESPN UK (@ESPNUK) April 28, 2026

A la altura de Cristiano Ronaldo

A parte de la marca de asistencias, Fernandes logró igualar el total de participaciones de gol de Cristiano Ronaldo con la camiseta del United en la liga inglesa. El mediocampista suma 140 intervenciones directas en goles, con 70 tantos y 70 pases, el mismo registro que Ronaldo, con 103 y 37, correspondientemente.

Sin embargo, el impacto del capitán de los Red Devils va más allá de los números individuales en el ciclo actual. De sus 27 asistencias en esta campaña, se desprenden 30 puntos para el United, según datos estadísticos especializados; es apenas la novena vez en la historia de la Premier League que un futbolista alcanza semejante incidencia en una sola temporada.

A su vez, encadenó una racha notable participando en goles o asistencias en ocho partidos consecutivos de liga como local, una marca que lo vuelve a colocar a la altura de CR7, quien alcanzó diez en 2008, y Wayne Rooney, que logró ocho en 2010.

Manchester United v Brentford - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Este rendimiento explica también su dominio en la tabla de asistencias de la Premier League -con 19-, y le saca una amplia diferencia a sus perseguidores más cercanos, Rayan Cherki y Jarrod Bowen, ambos con diez. Estos registros justifican por qué el portugués se perfila como principal candidato a los premios individuales del año.

Ahora, con la clasificación a la próxima Champions League en juego, Fernandes no solo apunta a romper récords personales, sino también busca liderar al United hacia una recta final exitosa en la liga inglesa.

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