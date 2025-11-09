El récord histórico que Lionel Messi consiguió frente al Nashville

Esta noche fue histórica para el Inter Miami de la mano de Lionel Messi al conseguir su primera clasificación a las semifinales de conferencia en su historia y por si fuera poco el astro argentino logró un récord más a su carrera, no solamente marcó un doblete, si no que llegó a las 400 asistencias en su trayectoria a nivel de clubes y selección.

El conjunto de las garzas eliminó al Nashville SC en una serie al mejor de tres y ahora enfrentará al FC Cincinnati en búsqueda de alcanzar su primera final de conferencia camino al título de la MLS Cup.

La asistencia número 400 de Lionel Messi

A pesar de que el pase gol no tuvo la espectacularidad acostumbrada fue una brillante asistencia fiel a las que acostumbra el rosarino filtrando el esférico de larga distancia entre dos jugadores rivales para que su compatriota Tadeo Allende recepcionara la pelota y quedará para la historia.

De esa manera, el argentino alcanzó las 400 asistencias oficiales en su carrera profesional, una cifra inédita, siendo el primer futbolista en la historia en llegar a ese número desde que se comenzaron los registros.

El triunfo 4-0 significó la clasificación a semifinales por primera vez en la corta historia (debutaron en 2020) del conjunto de las garzas, dejando de lado el fracaso de hace un año cuando fueron campeones de la Supporters' Shield con un récord histórico de 74 puntos y fueron eliminados en la Primera Ronda ante el Atlanta United.

En el caso de Messi amplió más sus increíbles números llegando a los 894 goles oficiales en su carrera, quedando a solo seis de los 900. Es decir que ha contribuido en 1294 participaciones de gol en 1133 partidos disputados en su carrera profesional.