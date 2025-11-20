El registro de Vinícius Jr. en Mundiales: partidos jugados, goles y resultados

Vinicius Jr. se perfila para ser una de las grandes figuras que jugarán el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aunque su presente no sea el mejor. El 7 bravo de la selección de Brasil supo ser un mimado de Ancelotti en el Real Madrid y con la llegada del italiano a la Canarinha ganó un rol más que protagónico.

En su historial tiene solamente una Copa del Mundo disputada, y esta no fue para nada buena para su selección, rendimientos del ex Flamengo al margen del análisis. En el año entrante, buscará ser la bandera del Scracth en la búsqueda de ganar su sexto Mundial y ampliar la ventaja como el máximo campeón histórico.

El Qatar 2022 de Vinicius Jr.

Brazil v Switzerland: Group G - FIFA World Cup Qatar 2022 | Clive Brunskill/GettyImages

Llegó al Mundial de Qatar como una de las figuras rutilantes de la cita y su rendimiento no fue nada malo: jugó cuatro de los cinco partidos que disputó la selección de Brasil, con todos ellos teniéndolo como titular.

En el estreno ante Serbia, asistió para uno de los dos goles del equipo de Tité, mientras que ante Suiza tuvo un partido un poco más discreto. Contra Camerún fue suplente, descansando para el partido de octavos de final.

En dicha instancia el rival fue Corea del Sur, y Brasil lo dejó en el camino sin atenuantes y con un rendimiento brutal del ex Flamengo: metió un gol y dio una asistencia en el triunfo por 4-1 ante los asiáticos.

En cuartos de final, mientras se palpitaba una eventual semi ante Argentina, sufrieron el traspié: perdieron por penales ante Croacia, que después terminaría colgándose el bronce ganándole a Marruecos. En ese encuentro, el futbolista del Real Madrid jugó 64 minutos siendo reemplazado en la primera ventana de modificaciones para el ingreso de Rodrygo Goes, su compañero en la Casa Blanca.

Partidos Goles Asistencias 4 1 2

