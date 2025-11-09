El rival del Inter Miami en las semifinales de conferencia tras eliminar al Nashville

Concluyó la Primera Ronda en la serie al mejor de 3 entre el Inter Miami y Nashville con el avance del cuadro de las garzas al ganar dos de tres juegos (3-1 V, 2-1 D y 4-0 V).

De esa manera, el rival del equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrentará al FC Cincinnati en las semifinales de conferencia el 22 o el 23 de noviembre, las fechas y horarios oficiales se darán a conocer en los próximos días.

Mientras que, las finales de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se llevarán a cabo el 29 y el 30 de noviembre, y los equipos ganadores apuntarán a levantar la MLS Cup el 6 de diciembre.

Cabe recordar que el cruce ante el FC Cincinnati será a partido único en casa del mejor clasificado que en este caso fue el equipo Orange and Blue que se ubicó segundo lugar de la Conferencia Este un peldaño arriba del conjunto de las garzas, por lo que el vencedor pasará a la final de conferencia previo a la final de MLS Cup.

Left no doubt in Game Three. ✔️@InterMiamiCF advance in the postseason for the first time in club history! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/nsaGIci01K — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

La clasificación de Cincinnati sobre el Columbus Crew

HEADED TO THE EASTERN CONFERENCE SEMIFINAL! pic.twitter.com/TYFmWhpkqX — FC Cincinnati (@fccincinnati) November 9, 2025

Los dirigidos por Pat Noonan se ubicaron sublíderes de la Conferencia Este con 65 puntos superando por un escalón al Inter Miami por el criterio de desempate ya que hicieron la misma cantidad de unidades.

Después vencieron en la Primera Ronda al mejor de 3 al Columbus Crew al ganar dos juegos. (1-0 V, 4-0 D y 2-1 V).

Rondas restantes

Semifinales y Finales de Conferencia: Partidos únicos de eliminación directa.