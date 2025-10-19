El rival del Inter Miami en los playoffs de la MLS 2025

Se terminó la temporada regular de la Major League Soccer 2025 y el Inter Miami CF se clasificó en la tercera posición de la Conferencia Este, por lo que su rival para los playoffs será el Nashville SC, equipo al que precisamente enfrentaron en el Decision Day y derrotaron 2-5 a domicilio.

El cuadro de Tennessee se metió a los playoffs en el sexto lugar con 54 puntos y se medirán en la serie al mejor de 3 de la primera ronda al cuadro de Fort Lauderdale.

All set. The Audi 2025 MLS Cup Playoffs are here. 💫



🎟️ Secure your tickets here: https://t.co/mOHHT9JZq3 pic.twitter.com/3jeHf2vtpx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

La rondas y fechas de los playoffs

Partidos de comodín: miércoles 22 de octubre.

Primera ronda de la serie al mejor de 3: viernes 24 de octubre - domingo 9 de noviembre

Semifinales de la Conferencia: sábado 22 de noviembre - domingo 23 de noviembre.

Finales de Conferencia: sábado 29 de noviembre - domingo 30 de noviembre.

MLS Cup: sábado 6 de diciembre.

Formato de la serie al mejor de 3 rondas

Cada juego de la primera ronda tendrá un ganador; no habrá empates ni puntuación global.



Los partidos se disputarán en formato local-visitante:



Partido 1: local el mejor ubicado.



Partido 2: local el peor ubicado.



Partido 3: local el mejor ubicado (si es necesario).



Si un partido termina empatado al final del tiempo reglamentario, no se jugará tiempo extra. Los equipos participarán en tiros desde el punto penal para determinar el ganador.



El primer equipo que gane dos partidos avanzará.



Cuatro equipos de cada conferencia avanzarán a las Semifinales de la Conferencia.



Serie al mejor de 3 de la primera ronda de la Conferencia Este

Philadelphia Union contra Chicago Fire FC u Orlando City SC

FC Cincinnati contra Columbus Crew SC

Inter Miami CF contra Nashville SC