El sueño de Bruno Fernandes en el Manchester United

Bruno Fernandes es una de las máximas figuras de este Manchester United reinventado y se ilusiona con poder revertir las últimas malas temporadas con gloria en el futuro cercano: "Me pude haber ido hace dos o tres años, la temporada pasada... pero me encanta estar en este equipo y considero que triunfar en el Manchester United significa más que en cualquier otro club".

"Soy consciente de los deseos de los fans, los pasionales que son, lo que han estado esperando para volver a estar arriba... y estoy en el mismo barco que ellos", agregó. Actualmente, el United está a nada de asegurar su participación en la próxima UEFA Champions League, en un renacimiento totalmente notable de la mano de Michael Carrick.

Actualmente está a una asistencia de igualar el récord de mayor número de pases gol en una sola temporada de Premier League, aunque parece no darle importancia: "No voy a cambiar mi forma de jugar para alcanzar el récord, ya que soy uno de los creadores del equipo y seguiré haciendo lo mismo que hasta ahora".

Manchester United v Liverpool - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

En otro tramo de la charla, se encargó de bancar a un futbolista realmente talentoso del clásico rival: "Si Cherki deja de hacer las cosas en las que es muy bueno, como los regates, encarar rivales y divertirse con el balón, como él mismo dice —realmente disfruto viéndolo jugar—, si deja de hacerlo vamos a perder a Cherki, la Premier League no tendrá a Cherki jugando su mejor fútbol".

“Para que la Premier League mejore necesitas jugadores como él, que hagan cosas diferentes, que sean ese futbolista por el que vas al estadio y, tras un pase suyo, todo el mundo dice ‘ooooh’. Antes había muchos jugadores así, ahora cada vez hay menos porque los entrenadores quieren ser más cautelosos”, agregó sobre lo que necesita la liga inglesa para seguir siendo el campeonato considerado el mejor del mundo.