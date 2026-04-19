El terrible error de Donnarumma que terminó en gol de Havertz en el Manchester City vs Arsenal

El Manchester City y el Arsenal se están jugando el duelo más importante de sus temporadas, prácticamente una final. En caso de que los Citizens consigan la victoria, se acercarán a los Gunners en la tabla general y dependerán de sí mismos para conseguir el título de la Premier League. Por el contrario, si el equipo de Mikel Arteta vence a los Citizens en el Etihad Stadium, prácticamente estará asegurando el trofeo.

El equipo dirigido por Pep Guardiola se fue arriba en el marcador con gol de Rayan Cherki, a pase de Matheus Nunes, al minuto 16. Sin embargo, una jugada inverosímil se produjo apenas dos minutos después y terminó en gol a favor del Arsenal.

Gianluigi Donnarumma recibió un pase retrasado, controló el esférico y trató de salir jugando desde el fondo, no obstante, Kai Havertz se acercó con velocidad a presionarlo. El guardameta italiano del Manchester City trató de despejar el esférico, pero el atacante alemán del Arsenal se barrió y alcanzó a desviar la dirección de la pelota hacia el arco de los Citizens obteniendo el empate a un gol.

MAYHEM IN THIS HUGE TITLE DECIDING MATCH! CHERKI PUTS MAN CITY UP 1-0 ... SECONDS LATER, DONNARUMMA MAKES A HUGE MISTAKE AND HAVERTZ POUNCES! pic.twitter.com/VYlfcP37r6 — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2026

Havertz anotó su primer gol en la temporada 2025/2026 de la Premier League este fin de semana ante los Citizens. El atacante alemán de 26 años solamente ha disputado ocho partidos en la liga inglesa en este curso debido a una serie de lesiones.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Su anotación ante el Manchester City podría tener un gran peso en caso de que el Arsenal consiga el título al final de la campaña.