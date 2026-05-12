El West Ham apeló la decisión del VAR que anuló el gol del empate ante el Arsenal: ¿le quitan puntos a los Gunners?

La Premier League vive horas convulsionadas: el West Ham presentó una apelación oficial por el gol anulado en los últimos minutos del partido ante el Arsenal del pasado fin de semana, que catapultó a los Gunners en su lucha por ser campeones y hundió a los Hammers en la pelea por el descenso.

Según informó Fabrizio Romano, la liga ha encontrado "errores significativos" del VAR a la hora de revisar la jugada, que terminó con un cobro de falta sobre David Raya por parte del árbitro de campo Chris Kavanagh, que fue convocado al monitor a revisar la jugada.

Si esto avanza, el Arsenal podría sufrir la quita de dos puntos, pasando a recibir el puntaje de un empate contra el West Ham. Lo que no queda claro es si los Hammers recibirán un punto más, decretando así una igualdad vía escritorio que les serviría mucho en su pelea mano a mano con el Tottenham por la salvación del descenso. Se espera que el veredicto, que traería consigo una larga cola y sentaría un precedente histórico, se de a conocer en las próximas 24 horas.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El Arsenal, con estos tres puntos, escaló a la línea de 79 puntos y le sacó cinco de ventaja al Manchester City, aunque estos tienen un partido menos. Si se deducen los puntos, la diferencia pasará a ser de tres unidades y los dirigidos por Pep Guardiola tendrán la chance de igualar la línea de los Gunners en el postergado ante el Crystal Palace.

Por su parte, el West Ham es el equipo que momentáneamente acompañaría al Burnley y Wolves al Championship de cara a la temporada 2026/27, aunque todavía tienen chances de salvarse: están a dos puntos del Tottenham con seis unidades en juego. Se desconoce si, en caso de que la apelación salga favorable, le sumarán un punto en la tabla.