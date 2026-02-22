El XI ideal de jugadores que quedan libres en 2026

Los futbolistas libres son una gran oportunidad para muchos clubes a la hora del mercado de fichajes, ofreciendo chances de sumar jugadores que nunca hubieran podido adquirir negociando de club a club.

En este 2026, una gran cantidad de profesionales quedarán libres y muchos de ellos son llamativos, ya que se trata de futbolistas que han marcado una época o que han ganado una brutal cantidad de títulos. A continuación, SI Fútbol confeccionó un once ideal con varios de ellos.

POR: Manuel Neuer - Si bien está vigente, su futuro es una incógnita: cumplirá 40 años en marzo y su contrato con el Bayern Múnich llegará a su fin este verano tras más de 500 partidos y 12 Bundesligas ganadas. Podría continuar su carrera en una liga como la MLS o Arabia Saudí, siempre y cuando quiera seguir compitiendo.

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

DFD: Dani Carvajal - El oriundo de Leganés se queda sin contrato al final de la temporada con el Real Madrid y parece haber aceptado que ya no está en los planes del club luego de toda una vida. Podría buscar una nueva oportunidad o retirarse.

DFC: Antonio Rüdiger - Próximo a cumplir 33 años, es un zaguero que si supera el problema de lesiones está más vigente que nunca. Podría buscar un nuevo desafío o regresar al Stuttgart para cerrar su carrera en el club donde se formó.

DFC: Ibrahima Konaté - Supo ser uno de los más codiciados del mercado y sin dudas estará sobrado de ofrecimientos en el verano europeo, donde quedará en libertad de acción tras su participación (casi asegurada) en el Mundial 2026 con Francia, que intentará ganar su tercera copa del mundo.

DFI: Andrew Robertson - El histórico del Liverpool finalizará su contrato con los Reds a sus 32 años y todavía tiene hilo en el carretel para seguir demostrando su valía.

MCD: Casemiro - El brasileño se cansó de ganar en el Real Madrid y tuvo un paso con altibajos en el Manchester United, aunque ha demostrado que todavía tiene para dar. Una vuelta al Brasileirao podría ser un gran golpe de efecto en su carrera y para la liga.

Brazil v Tunisia - International Friendly | Sports Press Photo/GettyImages

MC: Bernardo Silva - Con 31 años es uno de los futbolistas más vigentes de nuestro once ideal, siendo una pieza clave en el Manchester City de Pep Guardiola. Nada se ha anunciado sobre su futuro, por lo que hasta una renovación con los Ciudadanos es posible. Eso si, a esta hora su contrato vence el 30 de junio.

MC: Koke - El histórico Jorge Resurrección quedará libre del Atlético de Madrid a los 34 años tras más de 700 partidos, dos ligas ganadas y dos UEFA Europa League en el bolsillo. El Colchonero ha sido el club de su vida, por lo que no sorprendería que renueve o se retire.

ED: Sadio Mané - Sorprendió a propios y extraños mudándose al fútbol de Arabia Saudita para jugar con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr y muchos esperan que haga un regreso triunfal al fútbol europeo para seguir demostrando su calidad a los 33 años.

DC: Robert Lewandowski - El polaco está en la recta final de su carrera y su futuro es una incógnita, aunque lo seguro es que no seguirá en el FC Barcelona. Una vuelta a su Polonia natal o una mudanza a Estados Unidos aparecen como las chances más viables.

EI: Neymar - El crack del Santos quedará libre tras el Mundial y, si bien su objetivo es jugarlo y ganarlo, podría seguir compitiendo si una oferta lo seduce. El Inter Miami sueña hace rato con reeditar la MSN en el sur de la Florida, y solo falta él...