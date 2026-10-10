¿Elon Musk a la Premier League? La invitación para invertir en el Everton que podría cambiar el juego

Con información del reconocido medio deportivo The Touchline, a través de su cuenta de X, Elon Musk (dueño de dicha red social, por cierto), habría recibido una interesante propuesta para invertir en el Everton de la Premier League, que ha sido puesto a la venta por parte del Grupo Friedkin.

Lo que podría motivar al dueño de Tesla a escuchar y aceptar dicha oferta, es el hecho de que Jeff Bezos, su rival en los negocios, es copropietario del Liverpool: enemigo deportivo histórico del Everton.

¿Se imaginan lo que sería ver a dos de los hombres más poderosos del siglo compitiendo de tú a tú a través de sus equipos de fútbol? Clubes que, además, juegan en una de las ligas más fuertes de todo el planeta. Un verdadero guión de película, por donde lo queramos ver.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Elon Musk has been urged to take Everton over.



As Everton has been put up for sale, Musk has been urged to buy the club since he has been a rival of the new Liverpool part owner, Jeff Bezos. pic.twitter.com/WJuyF4BqIL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2026

¿El fútbol realmente necesita a un hombre como Elon Musk?

La realidad fue una antes de Elon Musk y otra muy distinta después de que él llegó. Sus increíbles innovaciones han transformado por completo la forma en la que socializamos y nos desenvolvemos. Nuestras rutinas ya no son las mismas y el futuro se vuelve cada vez más incierto.

Esto llena de ilusión a los amantes de la tecnología y asusta a quienes prefieren el mundo lo más cercano a su esencia natural. Y es que algo es verdad: Elon Musk tiene la capacidad de cambiarlo todo. Rubro en el que se interesa, rubro que puede alterar a tal punto de volverlo irreconocible.

Por ello, el solo pensar en que podría llegar al fútbol mediante una importante inversión para volverse accionista del Everton de la Premier League, implicaría asumir también las modificaciones que esto podria provocar en toda la industria.

President Trump Meets With AI Executives At White House | Finn Gomez/GettyImages

Sería abrirle por completo las puertas a la modernidad. Y si vemos este deporte únicamente como un producto de entretenimiento, las posibilidades de recibir a cambio un mejor espectáculo se volverían altísimas.

La otra parte, no obstante, la que nos hace suspirar cada que vemos a un chico brillar en los potreros, con las calcetas llenas de lodo y una sed que solo se apaga con goles, se iría diluyendo. El fútbol, tal y como lo conocemos, ya de por sí parece estar desapareciendo. La hipotética llegada de Elon Musk podría encarnar el último clavo de un ataúd que, desde hace tiempo, ha dejado de estar abierto.

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