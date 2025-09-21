¡En el último suspiro! Gabriel Martinelli rescata el empate ante el Manchester City con un golazo

El Arsenal tuvo un partido complicado en el Emirates Stadium al recibir este domingo 21 de septiembre al Manchester City. El conjunto dirigido por Pep Guardiola se fue arriba del marcador apenas al minuto 9 del encuentro gracias a una gran jugada de Tijjani Reijnders que definió Erling Haaland de manera perfecta.

Después del gol, los Gunners tomaron el balón y comenzaron a apretar a los Citizens. Justo cuando parecía que el encuentro se lo terminarían llevando los visitantes, Gabriel Martinelli apareció para anotar un golazo y ayudar al Arsenal a rescatar un punto.

Arsenal v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El extremo brasileño, que entró de cambio en el minuto 80, en lugar de Jurriën Timber, fue habilitado de manera genial por Eberechi Eze para igualar los cartones.

El exjugador del Crystal Palace filtró un balón para Martinelli, quien controló de manera perfecta y bombeó el balón por encima de Donnarumma para poner el 1-1 definitivo.

GABRIEL MARTINELLI SCORES IN THE 93rd MINUTE!!!



Unbelievable scenes at Emirates Stadium! — Premier League (@premierleague) September 21, 2025

Gracias a la anotación tardía del delantero brasileño, Arsenal consiguió un importante punto ante uno de los máximos contendientes al título de la Premier League y sumó cinco encuentros sin perder ante el Manchester City.