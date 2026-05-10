El Arsenal sabe que está a un paso de la gloria. También entiende que un error puede cambiar toda la carrera por la Premier League. Con el Manchester City persiguiéndolo en la tabla y un West Ham peleando por escapar del descenso, el equipo de Mikel Arteta visitó el London Stadium con la "sencilla" misión de ganar.

Lo consiguió con sufrimiento, lo consiguió con David Raya y Leandro Trossard como figuras y lo consiguió con una decisión del VAR que dio (demasiado) que hablar. El 0-1 dejó a los Gunners con 79 puntos y cinco de ventaja sobre el City, que todavía tiene un partido contra el Crystal Palace pendiente. A los londinenses les quedan el Burnley y también el Palace. Si suman dos victorias, levantarán el trofeo por primera vez desde 2004.

West Ham United v Arsenal - Premier League - London Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

El inicio del encuentro mostró a un Arsenal ambicioso. Riccardo Calafiori generó una situación de peligro desde el sector izquierdo y Leandro Trossard estuvo cerca del primero con un cabezazo al travesaño. Los Hammers resistieron y poco a poco encontraron espacios. Antes del descanso, David Raya intervinió para evitar el primero de los locales.

La segunda parte tuvo un desarrollo completamente distinto. Habrá sido la charla de vestuario de los técnicos o el despertar de dos equipos que están al límite de sus objetivos, pero el conjunto local adelantó líneas y puso en aprietos al líder. Mateus Fernandes contó con la ocasión más importante del partido, aunque Raya respondió con una atajada gigantesca en el mano a mano. De nuevo, se salvaron los Gunners.

Poco después llegó el golpe del Arsenal. Trossard capturó una pelota dentro del área y su remate desviado terminó dentro del arco. El delantero rompió una larga sequía goleadora y desató el festejo visitante. "Cuando marcamos sentimos mucha alegría. Luego tocó resistir hasta el final", expresó el belga. "David dijo enseguida que era falta", agregó, en referencia al gol de los locales anulado por el VAR.

El cierre fue una montaña rusa de emociones para locales y visitantes. En el minuto 96, Callum Wilson convirtió el empate luego de un córner y el London Stadium fue una fiesta. Chris Kavanagh validó la acción en primera instancia, aunque los futbolistas del Arsenal comenzaron a reclamar una infracción sobre Raya. El VAR revisó durante seis minutos la jugada y detectó un agarrón de Pablo sobre el arquero español. Suficiente para anular el gol.

WEST HAM’S EQUALIZER DOES NOT COUNT AFTER VAR AND ARSENAL TITLE HOPES ARE HIGH!!



ABSOLUTE CHAOS TO END THE GAME 😳 pic.twitter.com/NVWaTE65JI — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

También suficiente para dejar a un equipo al borde del descenso y a otro celebrando una victoria que puede valer la Premier League.

¿Qué les queda por disputar al Arsenal y al Manchester City en la carrera por la Premier?

Arsenal (79 pts) Manchester City (74pts) vs Burnley 18/5/2026 vs Crystal Palace 13/5/2026 vs Crystal Palace 24/5/2026 vs Bournemouth 19/5/2026 vs Aston Villa 24/5/2026