EN VIVO: las posiciones en la última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26

La última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26 ya está en juego y aún queda mucho por decidir.

Al inicio de esta jornada solo dos equipos tenían asegurado su pase de manera a los octavos de final, el Arsenal, que es líder con pleno de victorias, y el Bayern Múnich, que ocupa la segunda plaza.

Por la parte baja de la tabla, hay cuatro equipos que no tienen opciones matemáticas de meterse entre los 24 mejores y por lo tanto ya están eliminados de la competición: el Eintracht Frankfurt, el Slavia de Praga, el Villarreal y el Kairat Almaty.

El resto de equipos tienen algo en juego. Al final de la jornada sabremos el nombre de los 8 equipos que se clasificarán directamente para octavos de final, los 16 que jugarán la ronda de playoff y los 12 eliminados.

Equipos clasificados directamente a octavos de final de la Champions League (1-8)

1. Arsenal

2. Bayern Múnich

3. Real Madrid

4. Liverpool

5. Tottenham

6. PSG

7. Newcastle

8. Chelsea

Equipos que jugarán el playoffs de la Champions League (9-24)

9. FC Barcelona

10. Sporting de Lisboa

11. Manchester City

12. Atlético de Madrid

13. Atalanta

14. Inter de Milán

15. Juventus

16. Borussia Dortmund

17. Galatasaray

18. Qarabag

19. Olympique Marsella

20. Bayer Leverkusen

21. Mónaco

22. PSV

23. Athletic Club

24. Olympiacos

Equipos eliminados de la Champions League (25-36)

25. Napoli

26. Copenhague

27. Club Brujas

28. Bodo / Glimt

29. Benfica

30. Pafos

31. Union Saint-Gilloise

32. Ajax

33. Eintracht Frankfurt

34. Slavia de Praga

35. Villarreal

36. Kairat Almaty

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26?

Con la jornada finalizada ya sabremos qué 16 equipos se jugarán una plaza para entrar en los octavos de final a través del playoff, en una eliminatoria que jugará a doble partido. El sorteo para determinar los emparejamientos se celebrará este viernes 30 de enero.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League 2025/26?

La ronda de playoffs de la Champions League está programada para disputarse en el mes de febrero, en dos semanas consecutivas. Las eliminatorias se jugarán en formato ida (martes 17 y miércoles 18) y vuelta (martes 24 y miércoles 25), con los partidos de ida en la primera semana y las revanchas en la siguiente. Esta instancia definirá qué ocho equipos se suman a los clasificados directos a los octavos de final.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League 2025/26?

Los octavos de final de la Champions League se disputarán marzo, también en series de ida (martes 10 y miércoles 11) y vuelta (martes 17 y miércoles 18). En esta fase ingresarán tanto los equipos que terminaron entre los ocho primeros de la fase de liga como los que superen los playoffs, dando inicio al tramo más tradicional y decisivo del torneo europeo.

