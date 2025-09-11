Enner Valencia podría volver a la Liga MX con un club que ya defendió

El ecuatoriano Enner Valencia militó hace un tiempo en la Liga MX, llegando al balompié azteca de la mano de Pachuca para el Clausura 2014, pero ese sería su único semestre porque de ahí daría el salto a Europa tras su buena Copa del Mundo en Brasil 2014. Tiempo después, Tigres lo repatrió para el Apertura 2017, acabando su paso previo al Apertura 2020.

🚨ÚLTIMA HORA 🚨



De acuerdo con medios ecuatorianos Enner Valencia volverá a los Tuzos.



El campeón de goleo regresa a su casa 11 años después. pic.twitter.com/wFiVxbfY2D — Tuzologia.net (@Tuzologia) September 10, 2025

Justamente cuando dejó a los regios fue para firmar con el Fenerbahce de Turquía, equipo con el cual rompió vínculo en el verano del 2023 porque retornó al continente americano para unirse a la causa del Internacional Porto Alegre de Brasil, mas ahora, estaría cerca de regresar a la Liga MX.



De acuerdo con ESPN, El Colorado ya realizó el pre-registro de la rescisión del delantero en la CBF, la cual se llevó a cabo a última hora de la noche de este martes, por lo que ahora, viviría una segunda etapa con los Tuzos, al menos así lo indicó la periodista ecuatoriana María José Flores.

🚨Inter acordó de palabra la venta de Enner Valencia a Pachuca. ⬇️https://t.co/SPK9vdaXM1 pic.twitter.com/4qEVCF1hpg — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2025

Posteriormente, el periodista argentino César Merlo notificó que los de la Bella Airosa y el Inter llegaron a un acuerdo verbal para cerrar el fichaje por poco más de un millón de dólares. Y ahora falta que Valencia presente los exámenes médicos correspondientes antes de firmar un contrato por los próximos dos años.



Actualmente, el dos veces mundialista con Ecuador tiene 35 años de edad, pero su primera vivencia con los hidalguenses dejó un buen sabor de boca en la afición, ya que marcó 18 anotaciones en 23 encuentros, lo que le bastó para llevarse el reconocimiento de campeón de goleo del Clausura 2014.

¡REGRESA A PACHUCA! 🔙🇪🇨@365scoresMX puede CONFIRMAR que Pachuca ha cerrado el fichaje de Enner Valencia ✅



Pachuca e Inter de Porto Alegre llegaron a un acuerdo verbal por Enner Valencia por poco más de 1 MDD 💰



El delantero presentará exámenes médicos en México antes de… pic.twitter.com/q4lMZiqdIX — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 10, 2025

Asimismo, cuando se unió a la U de Nuevo León se volvió parte importante de la historia de la institución porque se adjudicó dos títulos de Liga MX y dos Campeón de Campeones, así como la Campeones Cup 2018 y la Concachampions 2020.