No hay nadie mejor que Emery en la Europa League. El español es el entrenador con más títulos en la historia de la competición, con cinco galardones. Ningún otro técnico ha conseguido siquiera cuatro.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Durante su etapa en el Sevilla, Emery llevó al equipo español a un histórico triplete en la Europa League, conquistando el torneo en las temporadas 2013-14, 2014-15 y 2015-16. También alzó el trofeo con el Villarreal en la temporada 2020-21.

Entrenadores con más títulos en la historia de la Europa League

Entrenador Títulos conseguidos Temporadas Equipos Unai Emery 5 2014, 2015, 2016, 2021, 2026 Sevilla (3), Villarreal y Aston Villa Giovanni Trapattoni 3 1977, 1991, 1993 Juventus (2) e Inter de Milán Luis Molowny 2 1985, 1986 Real Madrid Juande Ramos 2 2006, 2007 Sevilla Rafael Benítez 2 2004, 2013 Valencia y Chelsea José Mourinho 2 2003, 2017 Porto y Manchester United Diego Simeone 2 2012, 2018 Atlético de Madrid

El Aston Villa cumple con las expectativas

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Maja Hitij/GettyImages

Tras 30 años sin ganar un título importante, el Aston Villa se impuso con autoridad por 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League 2025-26 y se convirtió en flamante campeón.

Desde el inicio del toneo en el mes de septiembre eran los favoritos para ganar la segunda competición de clubes más prestigiosa de Europa. Llegaron a la final con la misma presión, esperando derrotar cómodamente a su rival de la Bundesliga, especialmente después de asegurar un puesto entre los cinco primeros de la Premier League el fin de semana.

El Aston Villa dominó gran parte de la primera mitad, disfrutando de largos periodos de posesión mientras buscaba el gol que superara la férrea defensa del Friburgo. Los hombres de Unai Emery mantuvieron la calma a medida que transcurrían los minutos, aparentemente confiados en que finalmente encontrarían el gol decisivo... y así fue.

Un córner corto bien ejecutado permitió a Morgan Rogers centrar para Youri Tielemans, quien, sin marca, remató de volea de forma sensacional para poner a su equipo 1-0 arriba, al minuto 41. Emiliano Buendía no tardó en ampliar la ventaja para el Aston Villa en el tiempo añadido de la primera parte, con un golazo con su pierna menos hábil antes de que ambos equipos se dirigieran al vestuario.

Al minuto 57, Buendía envió un peligroso balón al área que Rogers remató a gol para poner el 3-0. La celebración comenzó en ese instante y continuó hasta el silbatazo final en el Estadio Tüpraş, convirtiendo al Aston Villa en campeón de la Europa League.

El Aston Villa rompe una sequía de títulos de 30 años con estilo

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

La última vez que el Aston Villa levantó un trofeo importante fue en 1996, cuando derrotó al Leeds United para ganar la Copa de la Liga en Wembley. Durante los siguientes 30 años, persiguieron una gloria similar, pero fracasaron... hasta ahora.

El Aston Villa terminó segundo en la fase de grupos, perdiendo solo uno de sus primeros ocho partidos. Luego, derrotó al Lille, al Bologna y al Nottingham Forest en la fase eliminatoria para conseguir su pase a Estambul, donde las grandes figuras del equipo brillaron con luz propia.

Tielemans, nombrado Jugador de la Temporada del Aston Villa en 2024-25, marcó su segundo gol de la temporada en el escenario más importante. Tanto Rogers como Buendía anotaron y dieron una asistencia cada uno, mientras que John McGinn también aportó una asistencia.

Emiliano Martínez, por su parte, se mostró tan sólido como siempre bajo los tres palos blancos y mantuvo su portería en cero, impidiendo así que el Friburgo remontara el partido.

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