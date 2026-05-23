El Chelsea tuvo una temporada por demás compleja: despidió a Enzo Maresca luego de haber ganado el Mundial de Clubes 2025 y todo se derrumbó, con un Liam Rosenior que no dio la talla y generó más problemas que otra cosa.

En medio de la temporada, unas desafortunadas declaraciones de Enzo Fernández en un stream sobre la posibilidad de vivir en Madrid le representaron una suspensión interna de dos partidos, algo que no cayó bien en el argentino ya que los Blues se estaban jugando mucho en ese momento del año.

Ahora será tiempo de barajar y dar de nuevo, con la posibilidad de que varias figuras quieran marcharse luego de no haber logrado el objetivo de clasificarse a la UEFA Champions League. El propio Fernández sería uno de ellos.

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Según trascendió, el ex River y Benfica ya tuvo charlas con Enzo Maresca, que reemplazará a Pep Guardiola, para llegar al Manchester City luego de su participación en el Mundial 2026 con Argentina, donde irá en búsqueda del bicampeonato.

En la actual temporada, Enzo jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League hasta el momento, con un aporte de 10 goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol. Fue finalista de la FA Cup, donde anotó en la semifinal para darle la clasificación a los Blues.

Ahora se abocará al 100% a la selección argentina, con la que será titular prácticamente indiscutido en el armado de Lionel Scaloni para el Mundial. Los actuales campeones del mundo debutan el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia, mientras que el lunes 22 disputará su encuentro en Dallas ante Austria. Cerrará la fase de grupos el sábado 27, también en el AT&T Stadium, contra Jordania.