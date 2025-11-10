Enzo Fernández revela los detalles de su lesión con el Chelsea

Enzo Fernández tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada en la victoria del Chelsea por 3-0 contra el Wolverhampton Wanderers. Sin embargo, el argentino reveló tras el partido de la Premier League que se retiró de la concentración de la albiceleste en noviembre debido al persistente dolor en la rodilla.

“He estado hablando con el cuerpo médico de la selección porque arrastro una molestia en la rodilla desde hace cuatro meses”, declaró Fernández a ESPN. “Juntos decidimos que descansara estas dos semanas, dado que lo importante está por venir al final de la temporada".

“He tenido mucho dolor. Estas dos o tres semanas intentaré recuperarme al máximo y estar al 100% para volver a entrenar y jugar con mis compañeros”, agregó.

Fernández: "La lesión ha empeorado en las últimas semanas"

Enzo Fernández es uno de los jugadores de mayor confianza de Enzo Maresca | Visionhaus/GettyImages

Fernández reveló que padece un edema óseo que le ha obligado a jugar con mucho dolor durante el último mes.

“Tengo un edema óseo que ha empeorado en las últimas semanas debido a la cantidad de partidos que he jugado. Es muy bueno haber hablado del tema [con el cuerpo médico de Argentina] y haber decidido juntos que esto es lo mejor para mi rodilla”, señaló el jugador.

La estrella del Chelsea se vio obligada a retirarse de la concentración de Argentina en octubre debido a un problema similar en la rodilla.

El campeón del mundo de 2022 ha disputado 16 partidos con el Chelsea en la temporada 2025-26 y ya ha superado los 1000 minutos. También jugó 78 minutos con Argentina durante la fecha FIFA de octubre.

En total, Fernández ha jugado 51 partidos entre su club y la selección en 2025. La conquista del título del Chelsea en el Mundial de Clubes de 2025 también significó que Fernández y el resto de sus compañeros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperarse entre temporadas.

