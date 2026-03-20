Enzo Fernández rompe el silencio sobre su futuro en el Chelsea

Tras las especulaciones que surgieron en los últimos días con respecto a su continuidad en el Chelsea, Enzo Fernández salió a aclarar su situación y desvincularse de las versiones que lo acercan al PSG.

Desde el entorno del club aseguraron que los rumores sobre la posible salida del argentino en el próximo mercado de pases fueron sacados de contexto.

🚨🇦🇷 Liam Rosenior reveals he spoke to Enzo Fernández about his quotes: “I had a great conversation with Enzo”.



“He made it really, really clear to me how happy he is at this club”. pic.twitter.com/u9wkfODKEh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026

“Estoy muy cómodo en Chelsea”

En una entrevista reciente para DAZN, Fernández hizo mención de su continuidad, aunque evitó dar certezas definitivas. Consultado sobre un hipotético regreso a River Plate, respondió: “Nunca se sabe, pero hoy mi presente está en Chelsea, estoy muy cómodo”.

Aunque su declaración no asegura ni despeja dudas sobre su situación contractual, si respresenta una sutil muestra de tranquilidad para los hinchas del conjunto inglés, que lo consideran una pieza clave dentro del proyecto deportivo del equipo.

A su vez, se especula que desde la dirigencia de los Blues estarían dispuestos a hacer un esfuerzo económico y proponer un salario histórico que les garantice retener al futbolista argentino, con el objetivo de blindarlo ante el interés de grandes potencias deportivas que intentan negociarlo a corto plazo.

Sin embargo, y en base a declaraciones pasadas de Fernández, el contexto deportivo del Chelsea es uno de los factores más influyentes en su decisión. Actualmente, el equipo continúa en la pelea por los puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League y, de no lograrlo, su continuidad podría tambalearse.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robin Jones/GettyImages

Pese a que su contrato continúa en vigenia hasta 2032, la falta de participación en competiciones europeas sería un retroceso en rendimiento difícil de ignorar para un jugador de su categoría.

Por ahora, no hay una decisión tomada que le de claridad a su futuro, aunque tampoco está la certeza de su permanencia en la Premier League, lo que lleva a la situación a depender exclusivamente del proyecto deportivo inmediato como también de la oferta económica contextual.

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