Enzo Maresca critica duramente a los árbitros tras el empate del Chelsea ante el Arsenal

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, cuestionó la consistencia de los árbitros de la Premier League después de que la tarjeta roja a Moisés Caicedo contra el Arsenal le recordara un incidente similar que sufrió su equipo a principios de esta temporada.

Los Blues ofrecieron una actuación impresionante en el empate 1-1 del domingo contra el Arsenal y podrían haberse llevado fácilmente los tres puntos de no haber sido por la expulsión del ecuatoriano en la primera parte, quien recibió una merecida tarjeta roja tras golpear a Mikel Merino en el tobillo.

Maresca no tuvo problemas con la decisión de expulsar a Caicedo, pero preguntó cómo los árbitros podían considerar esa entrada como merecedora de una tarjeta roja, pero no una similar de Rodrigo Bentancur, del Tottenham, quien se salvó de una sanción temprana por parte del VAR cuando golpeó al capitán de los Blues, Reece James, hace un mes en la victoria por 1-0.

Chelsea v Arsenal - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

"Acabo de decir que me preguntó por la tarjeta roja de Moisés. Es una tarjeta roja, pero ¿por qué la de Bentancur contra Reece no fue roja cuando jugamos contra los Spurs de visitante? Así que a nosotros, como entrenador, nos cuesta entender por qué juzgan de forma diferente", argumentó Maresca.

“La de Moisés es una tarjeta roja, sí. La de Bentancur es una tarjeta roja, sí. ¿Por qué no le sacan la tarjeta roja? Es solo que nos cuesta entenderlo. La realidad es que es una tarjeta roja. ¿Pero por qué la juzgan de forma diferente?”, agregó.

Piero Hincapié, afortunado de evitar la tarjeta roja

Chelsea v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Al principio de la segunda parte, el Chelsea se sintió frustrado por la decisión del árbitro Anthony Taylor de no expulsar al defensa del Arsenal, Piero Hincapié, quien ya tenía tarjeta amarilla cuando golpeó en la cara al defensa de los Blues, Trevoh Chalobah.

Si bien el codazo de Hincapié no pareció ser intencional, dejó a Chalobah con un ojo morado y una hinchazón visible, y Maresca se mostró decepcionado al no ver al internacional ecuatoriano, como mínimo, recibir una segunda tarjeta amarilla.

"Le pregunté al árbitro y me dijo que no fue un codazo. Así que esto es lo que dijeron. Chalobah tenía un] ojo morado, con hielo al descanso. Pero ellos juzgan de otra manera", dijo Maresca.

James: "El Chelsea podría haber vencido al Arsenal"

Chelsea v Arsenal - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

A pesar de la desventaja numérica, el Chelsea se mantuvo fuerte durante todo el partido. El primer gol de Chalobah dio a los Blues una merecida ventaja, que pronto fue neutralizada por un cabezazo de Merino, pero el equipo de Maresca logró más disparos a portería y parecía tan probable que se llevara la victoria como su rival, líder de la liga.

"Estoy orgulloso. El equipo es muy joven, pero estuvimos a la altura del equipo que lidera la Premier League en ese momento", declaró James a los medios del club.

"No mostramos miedo e intentamos salir a ganar el partido. Desafortunadamente no lo logramos, pero hubo muchos aspectos positivos que sacar del partido. Sabíamos que iba a ser difícil, pero siendo honestos, fue un partido que sentimos que probablemente podríamos haber ganado. Fue difícil llevarse solo un punto considerando lo bien que lo hicimos", agregó.

"Jugamos 60 minutos con 10 hombres, tuvimos que lidiar con todos sus jugadores; son un muy buen equipo, actualmente son líderes de la liga. Estuvimos muy igualados con ellos, así que tenemos muchas cosas buenas que aprender", sumó el capitán.

Por último, dijo: "Empezamos bien, tuvimos algunas ocasiones al principio del medio tiempo, pero el partido se complicó al quedarnos con 10. Hicimos algunos cambios y ellos se adelantaron mucho, pero aún sentíamos que teníamos los jugadores y la calidad para hacerles daño cuando recibíamos el balón. Lo hicimos lo mejor que pudimos, ahora tenemos que sumar un punto y seguir adelante".

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE