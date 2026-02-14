Enzo Maresca sería el principal candidato para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

El Manchester City ya proyecta el escenario posterior a Pep Guardiola y tiene un nombre al frente de esa planificación. Enzo Maresca es considerado el principal candidato para asumir como entrenador cuando el técnico catalán decida cerrar su etapa en el club. Aunque Guardiola mantiene contrato hasta 2027, la entidad inglesa trabaja a largo plazo y contempla distintas posibilidades para el futuro del banquillo.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Fabrizio Romano, Maresca encabeza la lista interna del City en caso de que Guardiola deje el cargo, ya sea al final de la presente temporada o más adelante. El italiano es visto como la opción prioritaria dentro del club para liderar la próxima etapa deportiva. De todas formas, este proceso depende exclusivamente de la decisión del actual entrenador.

🚨 No talks between Tottenham and Enzo Maresca so far despite recent links.



Understand Maresca remains the clear leading candidate to be next Manchester City head coach…



…when/if Pep Guardiola decides to leave. 🔵👀



🎥 https://t.co/muWfrdxVDz pic.twitter.com/efdFw9le7b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026

De esta manera, los rumores que vinculaban a Maresca con el Tottenham pierden fuerza. Según Romano, no existen conversaciones avanzadas ni negociaciones en curso entre el italiano y el club del norte de Londres. El Tottenham confirmó la llegada de Igor Tudor como entrenador interino hasta el cierre de la temporada, tras la destitución de Thomas Frank luego de una racha de ocho partidos sin victorias en la Premier League. La designación del nuevo entrenador permanente fue aplazada hasta el verano, y otros perfiles como Mauricio Pochettino y Roberto De Zerbi son considerados los principales aspirantes.

Maresca, de 45 años, quedó libre en enero tras su salida del Chelsea, menos de seis meses después de haber conquistado el Mundial de Clubes en su primera campaña en Stamford Bridge. Su salida se produjo luego de un deterioro en la relación con la institución y una serie de resultados adversos, con una sola victoria en sus últimos siete compromisos de liga. Posteriormente, los Blues nombraron a Liam Rosenior como su reemplazante. Desde entonces, el técnico italiano permanece sin equipo, a la espera de definir su próximo destino.

