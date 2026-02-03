Equipos de la MLS que podrían ganar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 - rankeados

Habrá nueve equipos de la Major League Soccer compitiendo por hacer historia en la Copa de Campeones de la Concacaf en 2026, buscando convertirse en el cuarto club de la máxima división estadounidense en obtener la gloria continental.

En las últimas dos temporadas, los equipos de la MLS han tenido actuaciones destacadas en el torneo, pero ninguno ha conseguido el título desde que Seattle Sounders ganó en 2022. El año pasado, Vancouver Whitecaps perdió 5-0 ante Cruz Azul de la Liga MX en la final, y el año anterior, Columbus Crew sufrió un destino similar, perdiendo 3-0 ante Pachuca en el partido por el campeonato.

Esta temporada, el torneo cuenta con 27 equipos, incluyendo ocho de Estados Unidos, todos de la MLS. Los Whitecaps son el único equipo canadiense en la MLS, pero se les unen los equipos de la Premier League canadiense, Atlético Ottawa, Forge FC y Vancouver FC.

La primera ronda del torneo de 2026 comienza el 3 de febrero. Tanto Inter Miami como Seattle tienen pases directos a la primera ronda y se unirán a los octavos de final como ganadores de la MLS Cup y la Leagues Cup, respectivamente.

Aquí, Sports Illustrated clasifica a los nueve clubes de la MLS según su potencial para levantar el trofeo en mayo.

9. Philadelphia Union

El Philadelphia Union ganó el Supporters' Shield de 2025 | Adam Hunger/GettyImages

El Philadelphia Union fue un equipo organizado y dominante durante la temporada regular de la MLS de 2025, ganando el Supporters' Shield. Sin embargo, llegó a 2026 considerablemente peor tras separarse de 10 jugadores, incluyendo a los ex nominados a Defensor del Año de la MLS Jakob Glesnes y Kai Wagner, así como al máximo goleador Tai Baribo.



Ayudar al desarrollo de jugadores y transferirlos con ganancias es el modelo del club, y les ha traído éxito en el pasado, pero el Union podría estar entrando en un año de baja sin algunos de esos jugadores clave. Si bien ese impacto se sentirá más significativamente en la liga, no facilitará su camino hacia la Champions Cup, especialmente después de su probable victoria en la primera ronda sobre el Defence Force FC de Trinidad y Tobago.



Después de esa ronda, probablemente se enfrentarán al Club América antes de un posible encuentro con el Inter Miami.

8. San Diego FC

Anders Dryer fue finalista al premio al Jugador Más Valioso de la MLS 2025 junto con Lionel Messi y varios otros | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

El San Diego FC es conocido por su capacidad de sorprender y llega a su debut en la Champions Cup como un desconocido para muchos de los equipos que se interponen en su camino. Sin embargo, no será un comienzo fácil en el torneo, enfrentándose a los Pumas UNAM en la primera ronda, antes de un probable enfrentamiento con el Toluca en octavos de final.



Hay muchas preguntas sobre la posición del equipo en 2026, considerando la separación de Hirving "Chucky" Lozano y si el extremo estrella danés Anders Dreyer podrá mantener la forma que le valió el premio al Jugador Revelación del Año de la MLS 2025.



Si bien estos dos factores son importantes, también integrarán a la nueva pieza de ataque Lewis Morgan en la plantilla durante la Champions Cup, con la esperanza de que el escocés pueda reforzar su capacidad goleadora contra equipos de élite.



No será fácil para el equipo del entrenador Mikey Varas, pero si algo aprendieron los equipos y los comentaristas de la MLS en 2025, es que no se puede subestimar al San Diego FC.

7. Nashville SC

Nashville SC es un fuerte candidato | Leonardo Fernandez/GettyImages

Nashville SC se enfrenta a Atlético Ottawa en la primera ronda del torneo, y el partido de ida probablemente será el debut competitivo del fichaje estrella Cristian Espinoza, a quien el club aseguró en la agencia libre después de su destacada carrera con los San Jose Earthquakes .



Con el nuevo mediocampista de 30 años, el grupo del entrenador BJ Callaghan confiará en que el ataque alcance un nuevo nivel, dado el éxito de 2025 de Hany Mukhtar y Sam Surridge, quienes se combinaron para 40 goles en la temporada regular.



Su torneo comienza contra los campeones de la Premier League canadiense y es probable que se enfrenten a su enemigo más familiar, Inter Miami, en la segunda ronda. Si bien no tienen un récord estelar contra los Herons, no habrá ningún factor de sorpresa estelar, lo que los deja con el potencial de una sorpresa y una carrera larga en el torneo.

6. Seattle Sounders

Obed Vargas, de Seattle, encabezó la lista de los 22 menores de 22 años de la MLS 2025 | Icon Sportswire/GettyImages

Los Seattle Sounders tienen un camino difícil por delante en la Copa de Campeones, a pesar de haber pasado la primera ronda. Su partido de cuartos de final probablemente los enfrentará a sus rivales de Vancouver, y jugarán su partido en casa a pocas horas de distancia, en Spokane, Washington, mientras el Lumen Field se renueva para el Mundial de 2026.



Si superan a Vancouver, el siguiente rival sería Tigres UANL o Cincinnati, ninguno de los cuales es un rival fácil. Sin embargo, con el regreso de Paul Arriola y Jesús Ferreira hablando abiertamente de sus sueños mundialistas, su destacada presencia podría ser suficiente para impulsar a Obed Vargas, Paul Rothrock y Cristian Roldán a una actuación inesperada en el torneo.

5. LA Galaxy

Marco Reus buscará liderar al LA Galaxy al éxito en la Copa de Campeones de la Concacaf en 2026 | Shaun Clark/GettyImages

Sí, el LA Galaxy terminó penúltimo en la Conferencia Oeste en 2025. No contará con el mediocampista estrella Riqui Puig por segunda temporada consecutiva después de que sufriera un revés significativo y una cirugía adicional en su recuperación del ligamento cruzado anterior (LCA), pero ¿podrían lograr una carrera milagrosa en la Copa de Campeones de la Concacaf?



Liderados por el entrenador Greg Vanney en el primer año de un nuevo contrato, el Galaxy evitará a los equipos de la Liga MX y la MLS hasta al menos los cuartos de final, enfrentándose al Sporting San Miguelito de Panamá en la primera ronda, luego al Mount Pleasant de Jamaica en los octavos de final, dos eliminatorias muy ganables para llegar a los cuartos de final.



De llegar allí, sería uno de Toluca, Pumas UNAM o San Diego FC, todos equipos extremadamente desafiantes, pero no insuperables, especialmente dada la afición del Galaxy por el fútbol de torneo; el club terminó tercero en la Leagues Cup 2025 para clasificarse para la Copa de Campeones.



Si Puig estuviera en este equipo, podrían ser contendientes legítimos. En cambio, esperarán campañas mejoradas de Marco Reus, Gabriel Pec y Joseph Paintsil, así como una rápida adaptación de su reemplazo de Puig, João Klauss, quien fue incorporado recientemente desde St. Louis CITY SC

4. FC Cincinnati

FC Cincinnati es un equipo muy dinámico | Jeff Dean/GettyImages

El FC Cincinnati busca cualquier trofeo en 2026, tras su desastroso desempeño en los playoffs de la Copa MLS 2025 y la Copa de Campeones 2025. Con un mediocampista superestrella como Evander y un delantero como Kévin Denkey, quienes vienen de una temporada de debut con 16 goles en la MLS, podrían ser ideales para causar sensación en la competición continental.



Liderados por el entrenador Pat Noonan, Cincinnati espera que Evander y Denkey mejoren su juego de enlace durante la pretemporada. Ambos son talentosos atacantes por separado, pero rara vez se dan asistencias de gol en 2025, lo que, si logran navegar, los convierte en una amenaza renovada y dinámica.



La Copa de Campeones de Cincinnati comienza de forma relativamente sencilla contra el O&M FC de República Dominicana, antes de un probable encuentro con Tigres en la segunda ronda. Si superan a Tigres, tendrán una convicción inquebrantable de que pueden ganar el torneo.

3. LAFC

LAFC tiene una base muy buena de jugadores | Jeff Vinnick/GettyImages

El LAFC inicia su primera temporada completa con el "Dúo Heung-Bu" de Son Heung-min y Denis Bouanga y tendrá relativa consistencia táctica, tras el ascenso del exentrenador asistente Marc Dos Santos al puesto de entrenador tras la salida de Steve Cherundolo.



Si bien enfrentarán un camino desafiante para navegar una temporada de la MLS bajo el mando de Dos Santos y podrían enfrentar dudas sobre la profundidad de la plantilla a lo largo de los 34 partidos, tienen un camino más fácil para comenzar la Champions Cup, evitando a oponentes de la MLS y la Liga MX hasta al menos los cuartos de final.



Ha sido una pretemporada relativamente tranquila para el LAFC. Aun así, podrían ajustar su enfoque de transición con los fichajes del extremo canadiense Jacob Shaffelburg del Nashville SC y del mediocampista de 21 años Amin Boudri, quien llega como un joven jugador altamente valorado del GAIS de Suecia.



El Negro y Oro es claro favorito contra el Real España de Honduras en la primera ronda. Probablemente se enfrentarían al Alajuelense de Costa Rica en la segunda ronda, un oponente desafiante, pero no al mismo nivel que un equipo de élite de la Liga MX o la MLS.

2. Vancouver Whitecaps FC

Thomas Müller buscará liderar a Vancouver Whitecaps a la gloria en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 | Rich Storry/GettyImages

Vancouver Whitecaps llegó a tres finales en 2025, pero solo se alzó con el título en una, ganando su cuarto Campeonato Canadiense consecutivo, mientras que perdió las finales de la Copa MLS 2025 y la Copa de Campeones. Sin embargo, esa final de la Copa de Campeones aún les dolerá después de caer 5-0 ante Cruz Azul en la Ciudad de México.



Este año, buscan la revancha, clasificándose no como ganadores del Campeonato Canadiense, sino como uno de los mejores equipos de la temporada regular de la MLS 2025, donde terminaron segundos en la Conferencia Oeste con un récord del club de 63 puntos, antes de avanzar a la Copa MLS.



Si bien ha habido movimiento en la pretemporada, el equipo canadiense está listo para regresar con un grupo similar al que los llevó al éxito en 2025. Liderados por el finalista al Entrenador del Año de la MLS, Jesper Sørensen, los Whitecaps solo se han separado de dos jugadores clave en el invierno: Ali Ahmed se fue al Norwich City y Jayden Nelson se fue al Austin FC.



Sin embargo, además de estos dos, han logrado retener a talentos clave, incluyendo eludir la aspiración del Inter Miami de elegir al Defensor del Año de la MLS, Tristan Blackmon. Contarán con la veterana leyenda de la Bundesliga, Thomas Müller, y el mediocampista Ryan Gauld, ambos recuperados, y esperan que el joven peruano Kenji Cabrera cubra la vacante en el mediocampo izquierdo.



Los Whitecaps lucirán muy similares a los de 2025 y tendrán un enfoque similar para la Copa de Campeones, comenzando en Costa Rica como lo hicieron la temporada pasada, enfrentándose al CS Cartaginés en la primera ronda.



De avanzar, un choque de segunda ronda los vería enfrentarse a sus rivales de Cascadia, Seattle Sounders, antes de un posible encuentro de tercera ronda con Tigres UANL o Cincinnati.

1. Inter Miami

Inter Miami CF es el vigente campeón de la MLS 2025 | Julio Aguilar/GettyImages

Cuando el Inter Miami levantó la MLS Cup en diciembre, solo tomó unos momentos antes de que el copropietario Jorge Mas resaltara su próximo sueño con el club: ganar la Copa de Campeones.



Desde entonces, cada movimiento que ha hecho Miami ha sido con la Copa de Campeones en mente. No solo tienen la experiencia de ganar la Copa MLS y una carrera hasta la semifinal de la Copa de Campeones de 2025, sino que firmaron al Portero del Año de la MLS 2025, Dayne St. Clair, así como al ex defensa de la Premier League y La Liga Sergio Regulión.



Sin embargo, su fichaje más importante de todos es probablemente el internacional mexicano Germán Berterame , quien ha tenido un éxito inmenso en la competencia continental, incluso contra el Inter Miami. En 10 partidos de la Concacaf, anotó cuatro goles y dos asistencias con su ex club Monterrey.



Incluso con el eventual MVP de la MLS Lionel Messi, los Herons se vieron abrumados por la implacable presión alta de Vancouver en la semifinal de 2025, antes de encontrar revancha en la Copa MLS. Aun así, con la experiencia de lidiar con un calendario apretado, las exigencias de la Copa de Campeones y los nuevos fichajes, no solo son los favoritos de la MLS en la competición, sino también los favoritos absolutos por encima de todos los equipos de la Liga MX.



Las Garzas obtienen un pase directo a octavos de final como campeones de la Copa MLS, donde se enfrentarán al Nashville SC por 19.ª vez desde que ambos debutaron en la liga en 2020, o al campeón de la Premier League canadiense, el Atlético Ottawa, que anotó uno de los mejores goles de 2025 en medio de una tormenta de nieve.