Equipos grandes de Europa que han recibido sanciones históricas

A lo largo de los años, varios de los equipos grandes de Europa han recibido sanciones y castigos deportivos graves por malas prácticas.

Las sanciones más duras suelen ser de la UEFA que van desde exclusiones de competiciones europeas, descensos, deducciones masivas de puntos debido al Fair Play Financiero y otras cuestiones. Aunque también hay que recordar que otras sanciones pueden ser de la propia FIFA, ligas u otros órganos reguladores.

A continuación, hacemos mención de los gigantes de Europa que han sido sancionados.

1. Olympique de Marsella - Amaño de partidos (1994-95)

OLM en 1995 en tribunales | THOMAS COEX/GettyImages

El equipo sufrió la pérdida del título de liga francés de la campaña 1993-94 por haber comprado un partido de la Ligue 1 ante el Valenciennes y el descenso administrativo a Segunda División para la campaña 1994-95.



Además, en esa misma temporada de 1994-95 la UEFA dejó al equipo francés fuera de competiciones europeas, fue expulsado durante un año, sin embargo, no se le despojó la Copa de Europa que ganó en 1993 ante el Milán.

2. PSG - Fair Play Financiero (2014)

PSG recibió sanción económica en 2014 | FRANCK FIFE/GettyImages

En 2014 al igual que el Manchester City, el París Saint-Germain recibió una fuerte multa de 60 millones de euros y reducción de 25 a 21 los jugadores que podrían inscribir en la UEFA Champions League por no cumplir con el Fair Play Financiero.



En esos años el tema estaba muy condenado y los clubes tenían que asegurarse de no infringirlo para evitar sanciones. No gastar más de lo que genera en club en realidad.

3. Juventus - Calciopoli (2006) y contabilidad falsa (2023)

La entidad de Turín recibió castigos severos | Nicolò Campo/GettyImages

En 2006, la Vecchia Signora fue descendida a la Serie B y despojada de dos títulos de liga por el escándalo del Calciopoli (corrupción arbitral por influencias en la designación de árbitros).



Fue el escándalo más famoso de la historia reciente del fútbol italiano. Juventus fue relegada a la Serie B (con deducción inicial de 30 puntos, luego reducida a 9), se le retiraron dos títulos de Serie A y perdió dos años de competiciones europeas.



En 2023, sufrió una penalización de 10 puntos en la Serie A por el caso de plusvalías falsas y balances irregulares.



Además, sufrió la exclusión de todas las competiciones europeas (Europa y Conference League) por un año, más multa de alrededor de 20 millones de euros por incumplir reglas financieras.

4. AC Milan - Calciopoli (2006) y equilibrio financiero (2018-19)

AC Milan ha sido sancionado | Giuseppe Cottini/GettyImages

Al igual que el cuadro de Turín, los rossoneros sufrieron estragos del Calciopoli y sufrieron la deducción de entre 8 a 15 puntos en el Calcio y exclusión inicial de la Champions League 2006-07 (aunque luego fue apelada y la sanción fue reducida).



En la temporada 2018-19 su castigo se derivó debido a una gestión financiera deficiente bajo propietarios chinos y la institución fue retirada de la Europa League en la temporada 2019-20 por incumplir las normativas de sostenibilidad financiera de la UEFA.

5. Manchester City - Fair Play Financiero (2014, 2020)

Manchester City ha sido muy investigado por el tema financiero | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

En 2014 fue el primer problema que tuvieron los Citizens con el FPF y ahí recibieron una multa de 60 millones de euros y reducción de 25 a 21 los jugadores que podrían inscribir en la UCL.



En 2020, la UEFA lo sancionó con dos años de exclusión de la Champions League y una multa de 30 millones de euros por "graves incumplimientos" de las normas del Fair Play Financiero, aparentemente números alterados en los patrocinios.



Sin embargo, el club apeló ante el TAS y la sanción fue anulada, aunque la investigación generó mucha controversia.

6. Chelsea - Irregularidades en el registro de la cantera entre 2019 y 2022 e Irregularidades económicas entre 2011 y

Chelsea ha estado constantemente en conflictos y sanciones | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Los Blues tuvieron que pagar una multa directa de 750,000 libras esterlinas por fallos en el registro de jugadores jóvenes. Las sanciones se originaron tras la investigación sobre los pagos a agentes en los fichajes de jugadores como Eden Hazard, David Luiz, Nemanja Matic, entre otros.



Más recientemente, hace unos días la Premier League sancionó al Chelsea con una histórica multa de 10 millones de libras (11,5 millones de euros) y con un año sin poder fichar (estará suspendida durante los próximos dos años si el club no reincide), por las irregularidades financieras que cometieron en la era de Roman Abramovich cuando era dueño del club.



Estas violaciones de las reglas financieras de la competición inglesa tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el magnate ruso estaba al frente del club, y se refieren a pagos no desvelados desde empresas asociadas a la propiedad del club a agentes, futbolistas y otros entes.

7. Atlético de Madrid - Sanción para fichar jugadores (2016)

Atlético fue sancionado en 2016 | Anadolu/GettyImages

El Atlético de Madrid fue sancionado y castigado con una multa y dos ventanas del mercado sin poder incorporar futbolistas, y aunque acudió al TAS la sanción se mantuvo.



La prohibición se debía aplicar a los mercados de fichajes del verano de 2016 y el de invierno de 2016/2017, pero un aplazamiento permitió a ambos fichar el mercado de 2016.

8. Real Madrid - Sanción para fichar jugadores (2016)

Real Madrid fue sancionado en 2016 pasando una ventana sin poder fichar | Anadolu/GettyImages

El conjunto merengue fue multado condos ventanas del mercado sin poder incorporar nuevos futbolistas, aunque posteriormente tuvieron una rebaja por parte del TAS.



Los colchoneros y merengues recurrieron al TAS, pero solo el Real Madrid tuvo una rebaja de la sanción, pasando de dos ventanas sin incorporaciones a una, al tener un número menor de casos inscritos de manera ilegal.

9. Barcelona - Prohibición de fichajes (2014- 2015) y Fair Play Financiero (2023, 2025)

Barcelona ha sido sancionado por el tema financiero | LLUIS GENE/GettyImages

La FIFA sancionó al conjunto blaugra a con la prohibición de fichar jugadores durante dos periodos consecutivos (año y medio) y una multa, tras incumplir la normativa sobre el fichaje de jugadores menores de edad.



En 2023 recibió una multa de 500.000 euros por declarar incorrectamente beneficios en el ejercicio 2022.



Y en 2025 tuvo otra multa por 60 millones de euros por irregularidades financieras y de esa manera no pudo inscribir nuevos jugadores.

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