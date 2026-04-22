Equipos ya clasificados a la Liguilla del Clausura 2026

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX está por llegar a su fin. Después de 16 jornadas, ya se ha definido el destino de varios equipos.

Monterrey, Necaxa, Querétaro, Juárez, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos Laguna ya no tienen posibilidades matemáticas de meterse a la liguilla y están eliminados del certamen.

Asimismo, ya tenemos a cinco equipos clasificados a la fiesta grande del futbol mexicano.

A diferencia de los últimos años, en el Clausura 2026 cambió el formato del torneo, se eliminó el play-in y se estipuló que los primeros ocho equipos de la tabla avanzaran a la postemporada.

A continuación te presentamos a los clubes que ya tienen su boleto asegurado a la liguilla:

1. Chivas

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La escuadra dirigida por Gabriel Milito ha tenido un torneo de ensueño y tiene garantizado su lugar en la liguilla. Chivas disputará su duelo correspondiente a la jornada 16 este miércoles 22 de abril ante Necaxa. A pesar de que todavía tiene su partido pendiente, permanece como líder del campeonato con 34 puntos.

2. Pumas

FBL-MEX-PUMAS-JUAREZ | YURI CORTEZ/GettyImages

El cuadro dirigido por Efraín Juárez ha sido la gran sorpresa este semestre. Los de la UNAM están clasificados a la liguilla y suman 33 puntos en 16 partidos. En la última jornada, ante Pachuca, cerrará su participación en la fase regular y buscarán quedarse con el liderato.

3. Pachuca

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El equipo de Esteban Solari no se lleva las portadas de los diarios y no tiene muchos reflectores encima, pero está firmando una gran temporada. Los Tuzos tienen 31 puntos en 15 partidos disputados y dos partidos por jugarse. Pelearán por el liderato hasta la última jornada.

4. Cruz Azul

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón ha tenido una caída drástica en su rendimiento en las últimas semanas. Si bien la Máquina Celeste ya está clasificada a la liguilla, su desempeño reciente deja muchas dudas. Tras empatar ante el Querétaro en la jornada 16, los cementeros suman nueve partidos, en todas las competencias, sin ganar. Algo preocupante.

5. Toluca

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El equipo bicampeón de la Liga MX ha perdido algo de combustible en las últimas semanas, pero tiene su lugar asegurado en la postemporada. Los Diablos Rojos suman 27 puntos en 15 partidos. El equipo del 'Turco' Mohamed necesita tener un gran cierre ante Mazatlán y León para tratar de quedar entre los cuatro primeros de la tabla.

América, León, Atlas, Tigres y Xolos de Tijuana pelearán por los últimos tres puestos disponibles.