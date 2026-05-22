¿Era roja para Duarte? La jugada que marcó la final de ida entre Cruz Azul y Pumas UNAM

Se disputaban los primeros minutos de la final de ida entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, cuando, en una jugada sin trascendencia en la mitad de la cancha, Rubén Duarte, del conjunto universitario, conectó de forma violenta a Paradela, del Cruz Azul, en una jugada que, los expertos del arbitraje, aseguran debió marcarse con una tarjeta roja, mas el silbante optó por no sacar ni siquiera una tarjeta amarilla.

Se salva de la roja Duarte de @PumasMX por esta patada sobre Paradela de @CruzAzul cuando el balón YA NO ESTABA EN JUEGO. pic.twitter.com/LtiKQ3VKvH — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 22, 2026

Keylor Navas: el gran héroe de la noche

En los primeros 45 minutos de la final de ida entre Cruz Azul y los Pumas, los cementeros generaron al menos un par de jugadas de verdadero peligro, las cuales, de no ser por el histórico guardameta Keylor Navas, ex del Real Madrid, los dirigidos por Joel Huiqui se habrían ido al descanso ganando el compromiso con uno o hasta dos goles de diferencia.

Para la segunda mitad, los universitarios emparejaron un poco más el trámite del compromiso, pero fue la escuadra celeste la que continuó manejando los hilos de la gran final de ida entre el Cruz Azul y los Pumas.

No obstante, la indecisión de los futbolistas del conjunto celeste, que teniendo la oportunidad de disparar de larga distancia rara vez lo hicieron, provocó que el encuentro culminara 0-0, y ahora todo se definirá en la cancha del estadio Olímpico Universitario, el próximo domingo.

¿Qué necesitan los Pumas de la UNAM para salir campeón tras empatar 0-0 en la final de ida contra el Cruz Azul?

Con este resultado, tanto Pumas UNAM como la Máquina Celeste de la Cruz Azul necesitan una sola cosa para salir campeón: ganar el partido de vuelta. No importa si ganan 1-0 o 5-4. En la gran final, ya no cuenta la posición en la tabla como factor de desempate, tampoco el gol de visitante.

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