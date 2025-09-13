Eric García negocia su renovación en un Barcelona en plena transición defensiva

El FC Barcelona trabaja en varios frentes para sostener su proyecto deportivo y uno de ellos pasa por asegurar la continuidad de Eric García. El central, que atraviesa sus últimos doce meses de contrato, confirmó que ya han comenzado las conversaciones para extender su vínculo con el club azulgrana.

“Todo se discutirá pronto. Ya empezamos a hablar de una renovación”, reconoció el jugador en una entrevista con el canal Jijantes, dejando entrever su predisposición a seguir en la plantilla de Hansi Flick.

Le ha beneficiado la salida de Iñigo Martínez

FC Barcelona v Manchester City - Friendly Match | Alex Caparros/GettyImages

La salida de Iñigo Martínez al fútbol saudí este verano ha dejado un vacío inesperado en la defensa culé. El veterano central fue pieza clave en la conquista del triplete de la pasada temporada, y su marcha obligó a Flick a recurrir a la rotación de efectivos. Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Andreas Christensen y el propio García han compartido minutos en el arranque liguero, en el que el técnico alemán todavía busca consolidar una pareja titular.

A sus 24 años, García ha ganado peso en la plantilla y encadena titularidades en las tres primeras jornadas, circunstancia que refuerza el interés del club por prolongar su contrato. La dirección deportiva, que ya blindó este verano a Lamine Yamal y Jules Koundé, entiende que el internacional español puede convertirse en un pilar a medio plazo dentro de la zaga.

Más allá de su situación personal, García también analizó el arranque irregular del equipo: con una expulsión doble en la primera jornada, una remontada sufrida ante el Levante y un empate frente al Rayo Vallecano. “El año pasado empezamos peor. Hemos crecido, somos jóvenes y hemos jugado los tres partidos fuera de casa”, recordó el defensa.

El Barcelona intentará corregir el rumbo este fin de semana frente al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, un escenario atípico para un vigente campeón que aún espera el regreso al Camp Nou.