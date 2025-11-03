Erik ten Hag podría tener un sorprendente regreso a la Premier League

El Wolverhampton Wanderers despidió al estratega Vítor Pererira el pasado domingo, un día después de sufrir una derrota por 3-0 ante el Fulham. El club ocupa el último lugar de la clasificación de la Premier League, sin haber conseguido aún una victoria en la temporada 2025-26; no han ganado ninguno de sus primeros 10 partidos de liga por segunda temporada consecutiva.

Según los informes más recientes, los Wolves consideran al exentrenador del Manchester United, Erik ten Hag, como un posible reemplazo para el recién despedido estratega de 57 años.

SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Aunque se cree que los Wolves están considerando una posible reunión con el exentrenador Gary O’Neil, The Athletic informa que Ten Hag también está siendo "considerado" como un posible sustituto de Pereira.

El holandés es actualmente agente libre después de que el Bayer Leverkusen lo despidiera en septiembre, tras haber estado a cargo de solo dos partidos de liga con el equipo de la Bundesliga.

Los Wolves han "discutido internamente" la posibilidad de traer a Ten Hag de vuelta a la Premier League. El técnico de 55 años dirigió previamente al Manchester United durante casi dos años y medio antes de ser destituido en octubre pasado, poniendo fin a un periodo tumultuoso con los 20 veces campeones ingleses.

Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier League | James Fearn/GettyImages

El historial de Ten Hag en el Manchester United

A pesar de llevar al Manchester United a ganar la Copa de la Liga y la FA Cup en 2023 y 2024 respectivamente, el tiempo de Ten Hag en Mánchester estuvo marcado por defensas caóticas, resultados inconsistentes y una muy famosa ruptura con Cristiano Ronaldo.

El holandés estuvo a cargo de los Red Devils durante 850 días, supervisando 128 partidos en todas las competiciones. Ten Hag llevó al United a 70 victorias, 23 empates y 35 derrotas durante su paso por Old Trafford. De los 85 partidos de la Premier League que dirigió, los Red Devils perdieron 27.

Manchester United v Arsenal FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El exentrenador del Ajax finalmente fue despedido después de llevar al club a conseguir solo 11 puntos en sus primeros nueve partidos en la 2024-25. El mal comienzo se produjo después de terminar en octavo lugar la temporada anterior, lo que en ese momento fue el peor resultado del club en la era de la Premier League.

Si Ten Hag vuelve a conseguir un trabajo en la máxima categoría inglesa, se enfrentará a un nuevo desafío al hacerse cargo de un equipo de los Wolves con solo dos puntos en 10 partidos.