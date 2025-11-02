Erling Haaland anota doblete ante Bournemouth y amplía su récord goleador con el Manchester City

Erling Haaland está protagonizando un arranque de temporada imparable con el Manchester City. El delantero noruego se ha mostrado infalible ante el arco en las primeras 10 jornadas de la Premier League. Este domingo 2 de noviembre, el 'Androide' exhibió su gran nivel y firmó un doblete en la primera parte frente al Bournemouth en el Etihad Stadium.



El primer gol de Haaland llegó en el minuto 17. En un rápido contragolpe, Rayan Cherki filtró un preciso balón al noruego, quien recorrió varios metros con el esférico controlado, irrumpió en el área y definió con un disparo colocado para batir al portero Đorđe Petrović.



Al minuto 33, Cherki, de nueva cuenta, le puso un gran balón al 'Androide', quien, con gran habilidad, tuvo que eludir a un defensa y quitarse de encima al portero Petrović para definir ante la puerta vacía.

Manchester City v Bournemouth - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Con su gol de este fin de semana ante el Bournemouth, Erling Haaland alcanzó los 13 tantos en diez partidos con el Manchester City en la presente temporada de la Premier League. A ello se suman los cuatro goles que el noruego lleva en tres encuentros de la Champions League, además de los anotados con su selección nacional.



A breathless first half at the Etihad! 😅



🔵 Haaland races through to score

🍒 Adams equalises with his first #PL goal

🔵 Haaland rounds Petrovic for his second pic.twitter.com/DhS9O2MZMK — Premier League (@premierleague) November 2, 2025

En total, el 'Androide' suma 26 goles en la presente temporada, tomando en cuenta sus goles con club y selección.

Make that 26 😅 — Premier League (@premierleague) November 2, 2025

Para poner en perspectiva la gran temporada de Haaland, los máximos perseguidores en la tabla de goleadores de la Premier League son Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Igor Thiago (Brentford), Danny Welbeck (Brighton & Hove Albion) y Antoine Semenyo (Bournemouth), todos con seis goles en diez jornadas.

¿Podrá Haaland quedarse con la bota de oro europea al final de esta temporada? Todo apunta a que el noruego se disputará esta distinción con Kylian Mbappé (Real Madrid) y Harry Kane (Bayern Múnich).