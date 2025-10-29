¿Erling Haaland o Kylian Mbappé? Donnarumma revela quién tiene el disparo más potente

Erling Haaland y Kylian Mbappé son dos de los goleadores más prolíficos del mundo. Pero según el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, el noruego supera al francés en potencia de disparo.

Posiblemente no hay nadie mejor que el guardameta italiano para opinar al respecto, considerando que jugó tres temporadas junto a Mbappé en el Paris Saint-Germain y ahora comparte vestuario con Haaland en el Manchester City.

En una reciente entrevista con el Daily Mail, le preguntaron a Donnarumma quién de los dos tenía el disparo más potente. El ganador de la Champions League de la temporada pasada tuvo un claro vencedor en ese aspecto.

Gianluigi Donnarumma (derecha) y Kylian Mbappé ganaron tres títulos de la Ligue 1 como compañeros del PSG | Jean Catuffe/GettyImages

“Creo que Erling [Haaland] sí”, confesó Donnarumma. “Es zurdo, así que es diferente de Kylian [Mbappé]. Ambos son difíciles de marcar, así que es complicado. Pero prefiero tener a Erling [Haaland] en mi equipo”.

Es una afirmación contundente, considerando que muchos consideran a Mbappé el mejor delantero del mundo cuando está en su mejor momento. Sin embargo, es innegable la increíble habilidad de Haaland para marcar goles, una cualidad que lo ha caracterizado durante toda su carrera.

Esta temporada, Haaland ya suma 24 goles entre club y selección en todos sus partidos. Mbappé, sin embargo, le sigue de cerca con 19.

Donnarumma sobre Haaland: Nos llevamos bien de inmediato

Gianluigi Donnarumma (izquierda) y Erling Haaland serán esenciales para las esperanzas de trofeo del Manchester City esta temporada | Carl Recine/GettyImages

Donnarumma, considerado uno de los mejores porteros del mundo, también habló sobre la sólida amistad que ha forjado con Haaland desde su llegada al Etihad Stadium a finales del mercado de fichajes de verano.

“Cuando una amistad se vuelve tan fuerte, es inexplicable, y la conexión entre nosotros fue muy positiva. Diría que nos llevamos bien de inmediato”, explicó Donnarumma. “Siempre nos hemos respetado, incluso antes de conocernos.

“Solemos bromear sobre enfrentarnos en las selecciones nacionales”.

La Noruega de Haaland lidera actualmente el Grupo I de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la UEFA 2026, con la Italia de Donnarumma a tres puntos en segundo lugar. Ambas selecciones se enfrentarán en los próximos partidos internacionales de noviembre, en un encuentro crucial para las aspiraciones mundialistas de ambos equipos.

“Diría que [Noruega] está en mejor situación que nosotros ahora”, dijo Donnarumma. “Pero aún quedan dos partidos por jugar. Será difícil enfrentarnos, como también lo será jugar contra él. Sé lo fuerte que es y las oportunidades que puede generar. Será difícil enfrentarlo tanto como jugador como amigo”.

