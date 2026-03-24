Es oficial, Griezmann se despide del Atlético de Madrid rumbo a la MLS

De manera oficial, el paso de Antoine Griezmann por el colchonero llegó a su fin: “El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada”, compartió la dirigencia rojiblanca en un comunicado.

En los últimos días, el propio jugador viajó a Florida -con permiso del Atlético-, para terminar de pulir los últimos los detalles de su contrato en una negociación que ya venía barajándose desde hacía semanas. De esta manera, el delantero francés pondrá fin a una etapa que lo tuvo como protagonista durante más de una década.

En una primera declaración tras confirmarse el traspaso, el jugador expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: “Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso realmente me motivó a tomar esta decisión”.

🚨💜 OFFICIAL: Antoine Griezmann joins Orlando City from July 2026. 🇺🇸



“I am very excited to begin this next chapter of my career with Orlando City. From my first conversations with the Club, I could feel a strong ambition and a clear vision for the future, and that really spoke… pic.twitter.com/5rX1YNoybs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Un legado imborrable en Madrid

Antoine Griezmann es uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente del club; desde su llegada en 2014 el delantero forjó una carrera que lo encaminó a convertirse en el máximo goleador del Atlético de Madrid con 211 goles en su palmarés. A lo largo de sus dos etapas en el club, también acumuló al rededor de 500 partidos oficiales, consolidándose como un referente y una pieza clave dentro del esquema táctico del equipo.

En su trayectoria dentro del conjunto madrileño, Griezmann conquistó la Supercopa de España 2014, la Europa League 2018 y la Supercopa de Europa del mismo año. Además de los estandartes alcanzados, su vínculo con la afición y con el club lo posicionaron como una figura histórica dentro de la era moderna del Atléti.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El nuevo desafío en la MLS

El Orlando City confirmó que el francés se incorporará a partir de julio de 2026 con un contrato vigente hasta 2028, con la opción de extender el acuerdo una temporada más. Además, Griezmann ocupará el cargo de 'Jugador Franqucia' -atleta estrella y referencia comercial del equipo-, lo que lo posiciona como una de las grandes apuestas deportivos del club para potenciar su proyecto deportivo.

Su salida marca el cierre de un ciclo histórico, tanto para el jugador como para el Atlético, y el inicio de un nuevo desafío en una liga que en los últimos años se mantuvo en constante crecimiento como la MLS.

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