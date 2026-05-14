La guía de Escocia para el Mundial 2026: el "Ejército de Tartán" ruge una vez más

Escocia disputará un Mundial por primera vez desde 1998, habiéndose asegurado su participación en América del Norte de manera espectacular.

El "Ejército de Tartán" se clasificó dramáticamente con una victoria en el último minuto ante Dinamarca, en el partido final del Grupo C de la eliminatoria europea, anotando dos goles en la prórroga: un tremendo bombazo de Kieran Tierney y un audaz disparo desde mitad de cancha de Kenny McLean.

Scotland vs Denmark | Ross Parker - SNS Group/GettyImages

Ahora, los dirigidos por Steve Clarke se enfrentan al desafío de superar la fase de grupos, una hazaña que Escocia nunca consiguió en sus ocho participaciones mundialistas.

Agrupados con el pentacampeón Brasil, el ganador de la CAF 2025, Marruecos, y Haiti, no se puede decir que tengan un grupo accesible.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio:: 4G-1E-1D

Goles a favor / recibidos:: 13 / 7

Goleador: Ché Adams, Scott McTominay, Ryan Christie (2)

Asistidor: Andrew Robertson (2)

La fase de clasificación de Escocia transcurría sin contratiempos, con tres victorias y un empate, hasta la quinta jornada, cuando Grecia amenazó con descarrilarla con una victoria por 3-2 en El Pireo. Esto significaba que la selección escocesa debía evitar la derrota contra Dinamarca en el último partido de la fase de grupos para asegurar la clasificación, lo cual logró de forma espectacular, consiguiendo una emocionante victoria por 4-2 en Hampden Park.

Los hombres de Clarke no dominaron por completo a sus oponentes, pero hicieron lo suficiente para lograr la victoria, demostrando una notable confianza en sí mismos y una actitud de no rendirse jamás, cualidades que podrían serles muy útiles este verano.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO HAITÍ 13/6 Gillette Stadium MARRUECOS 19/6 Gillette Stadium BRASIL 24/6 Hard Rock Stadium

Entrenador: Steve Clarke

Ivory Coast v Scotland - International Friendly | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debutante.

Logros: UEFA Nations League B (2022-23)

Tiempo dirigiendo a Escocia: seis años y 10 meses.

Steve Clarke es el primer director técnico de Escocia en la historia en llevar al equipo a tres grandes torneos, tras haberlo clasificado para la Eurocopa 2020, la Eurocopa 2024 y el Mundial de este año.

También fue el artífice de la victoria de Escocia en la UEFA Nations League B en la temporada 2022-23, lo que les garantizó el ascenso a la máxima categoría.

A pesar de sus éxitos, Clarke no siempre se supo ganar a los fans. Conocido por mantener un núcleo de jugadores de confianza, hace hincapié en la disciplina, la organización y el trabajo en equipo. Formado bajo la tutela de José Mourinho en el Chelsea, puede que no sea un estratega extravagante, pero sabe cómo construir un equipo dispuesto a darlo todo por él y por sus compañeros.

Cómo juega Escocia

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: directo y fisíco.

Fortalezas: mediocampistas goleadores, extremos y laterales rapidos.

Debilidades: centrales y arquero veteranos, no tienen delanteros de elite.

La Escocia de Clarke no se caracteriza por dominar la posesión ni por superar a sus rivales con paciencia. Su identidad se basa en la estructura: compacta, disciplinada y pragmática. El mediocampo se ubica cerca de la defensa, manteniendo las distancias cortas, protegiendo los espacios y luchando con agresividad por las pelotas en disputa.

Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Cuando surgen oportunidades de ataque, Escocia es directa y decidida. Los laterales se proyectan al ataque para centrar pelotas peligrosas, mientras que los mediocampistas se incorporan al área en el momento justo para aprovechar las pelotas sueltas y los rebotes. El equipo es especialmente efectivo en partidos físicos y caóticos, donde su energía y contundencia pueden desestabilizar a los rivales. Las jugadas a pelota parada son otro de sus puntos fuertes.

Sin embargo, los equipos técnicamente dotados que pueden jugar a través del mediocampo y explotar los espacios a la espalda de los laterales que se incorporan al ataque pueden causar verdaderos problemas, algo que Brasil y Marruecos intentarán aprovechar.

Las figuras

Factor X: tras haber sido mediocampista defensivo en el Manchester United, Scott McTominay se reinventó como un creador de juego de élite y una gran amenaza goleadora en el Napoli. Sus incursiones al área causan estragos y suele responder cuando su selección más lo necesita.

Scotland v Ivory Coast - International Friendly | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Revelación: muy rápido, directo e intrépido con la pelota en los pies, Ben Gannon-Doak es el tipo de extremo a la antigua al que los laterales odian enfrentarse, especialmente si el joven de 20 años es utilizado como suplente contra defensas cansados.

La equipación que usará el conjunto escocés

Equipación de Escocia para la Copa del Mundo | Adidas

La camiseta titular de Escocia para el Mundial de 2026 apuesta por la elegancia y la sencillez, con un sutil estampado sobre una base azul oscuro que le da un aspecto atemporal.

La camiseta de visitante, por su parte, es mucho más atrevida: un diseño de color naranja durazno con finas rayas azules, un cuello grueso en V y el clásico logo del trébol de Adidas, inspirado en la camiseta de visitante de Ejército de Tartán de 1982.

Posible alineación titular

Posible XI de Escocia | FootballUser

Con una formación habitual de 4-2-3-1, la alineación de Clarke cuenta con varios jugadores prácticamente indiscutibles.

Angus Gunn es el arquero titular indiscutible, mientras que el veterano Grant Hanley es un pilar en la defensa central. El capitán Andy Robertson también tiene su puesto asegurado como lateral izquierdo.

En el mediocampo, McTominay, John McGinn y Ryan Christie son titulares indiscutibles. Si bien McTominay podría comenzar jugando en una posición más retrasada, con McGinn como mediapunta y Christie en la banda, el trío se desenvuelve con fluidez en los entrenamientos, rotando posiciones y cubriéndose mutuamente, especialmente al internarse en el área.

En la delantera, la decisión está muy reñida entre Ché Adams y Lyndon Dykes, quienes tienen trayectorias internacionales muy parecidas. Sin embargo, la experiencia de Adams al más alto nivel probablemente le de la ventaja.

Estado de forma actual

La preparación de Escocia para el Mundial difícilmente podría haber ido peor.

Desde que clasificó, el equipo solo ha disputado dos amistosos, y ha perdido ambos, cayendo 1-0 ante Japón y Costa de Marfil. Con rivales más fuertes esperándolos en América del Norte, el panorama dista mucho de ser alentador.

¿Qué podemos esperar de la afición escocesa?

Tartán, un montón de tartán. Los aficionados escoceses son muy orgullosos de su herencia y la exhiben en cada gran evento deportivo, especialmente en los partidos de fútbol.

Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

Junto a sus característicos trajes a cuadros, prepárense para ver muchas faldas escocesas, gaitas y potentes interpretaciones del himno nacional no oficial, «Flower of Scotland», que sin duda van a emocionar a más de uno.

Lo que el país espera

Se respira un gran entusiasmo en Escocia, con la euforia creciendo tras la clasificación y los aficionados empezando a creer que este equipo puede lograr algo especial.

Sin embargo, la historia, la calidad de sus rivales y los resultados recientes sugieren que el optimismo debe ir acompañado de cautela.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Escocia: Inglaterra.

Una estadística que define a Escocia: en sus 154 años de historia Escocia nunca le pudo ganar a Brasil o a Marruecos.

Si todo sale mal: la selección escocesa se convertiría en el primer equipo en la historia de la Copa del Mundo en ser eliminado en la primera ronda nueve veces.

¿Qué va a decir todo el mundo si Escocia queda eliminada en fase de grupos? Escocia es expera en eliminaciones.