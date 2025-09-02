Eslovaquia vs Alemania: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la clasificación para el Mundial 2026
La selección alemana arranca su camino rumbo al Mundial 2026 con un choque determinante ante Eslovaquia. Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, el equipo germano busca un inicio sólido en el Grupo A, apostando por una alineación que mezcla experiencia, calidad y juventud. El reto no es menor: Alemania quiere ratificar su condición de potencia histórica y demostrar que sigue siendo una de las selecciones más respetadas del planeta. , analizamos la posible formación y el papel que jugará cada uno de los protagonistas en el campo.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eslovaquia vs Alemania de clasificación?
Ciudad: Bratislava, Eslovaquia
Estadio: Stadión Tehelné Pole
Fecha: jueves 4 de septiembre
Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México), 15:45 (Argentina) y 20:45 (España).
¿Cómo se podrá ver Eslovaquia vs Alemania en TV y streaming online?
El partido va a poder disfrutarse por UEFA TV PPV
Últimos 5 partidos de Eslovaquia
Rival
Resultado
Competición
Israel
1-0 D
Amistoso
Grecia
4-1 D
Amistoso
Eslovenia
1-0 D
Nations League
Eslovenia
0-0 E
Nations League
Estonia
1-0 V
Nations League
Últimos 5 partidos de Alemania
Rival
Resultado
Competición
Francia
0-2 D
Nations League
Portugal
1-2 D
Nations League
Italia
3-3 E
Nations League
Italia
1-2 V
Nations League
Hungría
1-1 E
Nations League
Últimas noticias de Alemania
Kai Havertz se perderá los próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2026 debido a una lesión de rodilla, según Rudi Völler . Además, Julian Nagelsmann ha establecido que Leroy Sané debe demostrar un rendimiento destacado en la Süper Lig turca antes de poder volver a ser convocado
Posibles alineaciones
Eslovaquia
Portero: Dubravka
Defensas: Satka, Skriniar, Gyömber
Centrocampistas: Hancko, Duda, Hrosovsky, Kmet
Delantero: Tupta, Bozenik, Bero
Alemania
Portero: Nübel
Defensas: Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum
Centrocampistas: Adeyemi, Gross, Goretzka, Wirtz
Delanteros: Woltemade, Fullkrüg
Pronóstico SI
Eslovaquia 1-3 Alemania
Más noticias sobre el Mundial 2026
