Eslovaquia vs Alemania: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la clasificación para el Mundial 2026

La selección alemana arranca su camino rumbo al Mundial 2026 con un choque determinante ante Eslovaquia. Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, el equipo germano busca un inicio sólido en el Grupo A, apostando por una alineación que mezcla experiencia, calidad y juventud. El reto no es menor: Alemania quiere ratificar su condición de potencia histórica y demostrar que sigue siendo una de las selecciones más respetadas del planeta. , analizamos la posible formación y el papel que jugará cada uno de los protagonistas en el campo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eslovaquia vs Alemania de clasificación?

Ciudad: Bratislava, Eslovaquia

Estadio: Stadión Tehelné Pole

Fecha: jueves 4 de septiembre

Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México), 15:45 (Argentina) y 20:45 (España).

¿Cómo se podrá ver Eslovaquia vs Alemania en TV y streaming online?

El partido va a poder disfrutarse por UEFA TV PPV

Últimos 5 partidos de Eslovaquia

Rival Resultado Competición Israel 1-0 D Amistoso Grecia 4-1 D Amistoso Eslovenia 1-0 D Nations League Eslovenia 0-0 E Nations League Estonia 1-0 V Nations League

Últimos 5 partidos de Alemania

Rival Resultado Competición Francia 0-2 D Nations League Portugal 1-2 D Nations League Italia 3-3 E Nations League Italia 1-2 V Nations League Hungría 1-1 E Nations League

Últimas noticias de Alemania

Kai Havertz se perderá los próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2026 debido a una lesión de rodilla, según Rudi Völler . Además, Julian Nagelsmann ha establecido que Leroy Sané debe demostrar un rendimiento destacado en la Süper Lig turca antes de poder volver a ser convocado

Posibles alineaciones

Eslovaquia

Portero: Dubravka

Defensas: Satka, Skriniar, Gyömber

Centrocampistas: Hancko, Duda, Hrosovsky, Kmet

Delantero: Tupta, Bozenik, Bero

Alemania

Adeyemi | Christof Koepsel/GettyImages

Portero: Nübel

Defensas: Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum

Centrocampistas: Adeyemi, Gross, Goretzka, Wirtz

Delanteros: Woltemade, Fullkrüg

Pronóstico SI

Eslovaquia 1-3 Alemania

