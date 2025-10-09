España vs Georgia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección española se juega el liderato del Grupo E de la clasificación de la UEFA a la Copa del Mundo 2026 frente a Georgia en esta Jornada 3, partido que se llevará a cabo este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

La Roja llega a este encuentro con seis unidades luego de haber dejado en el camino tres por cero a Bulgaria en la fecha inaugural de esta clasificatoria, para después pasarle por encima a Turquía seis goles por cero en Konya, esto en un partido por demás destacable de Mikel Merino, quien fue autor de un hat trick.

Por su parte los Cruzados llegan en el segundo puesto con tres unidades luego de caer tres por dos en casa contra los turcos y de vencer tres a cero a Bulgaria en Tbilisi, con el apoyo de toda su fanaticada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Georgia?

Ciudad: Elche, España

Fecha: sábado 11 de octubre

Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Manuel Martínez Valero

¿Cómo se podrá ver el España vs Georgia en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming online Estados Unidos Fox Sports 2 foxsports.com, Fox One y fuboTV México Sky Sports Sky+ España TVE RTVE Play

Últimos cinco partidos de España

Rival Resultado Competición Turquía 0-6 V Eliminatorias UEFA Bulgaria 0-3 V Eliminatorias UEFA Portugal 2-2 (5-3 p) D UEFA Nations League Francia 5-4 V UEFA Nations League Países Bajos 3-3 (5-4) V UEFA Nations League

Últimos cinco partidos de Georgia

Rival Resultado Competición Bulgaria 3-0 V Eliminatorias UEFA Turquía 2-3 D Eliminatorias UEFA Cabo Verde 1-1 E Amistoso Islas Faroe 1-0 V Amistoso Armenia 6-1 V UEFA Nations League Clas.

Últimas noticias de España

Rodri Hernández ha hecho saltar las alarmas en España luego de ser dado de baja de la convocatoria para esta Fecha FIFA para la Jornada 3 y 4 de las eliminatorias de la UEFA, misma situación por la que atraviesa Lamine Yamal, quien recibirá descanso luego de la gran cantidad de juegos que ha disputado este año.

Rodrigo causa baja para los partidos ante Georgia y Bulgaria.



ℹ️ https://t.co/m0kmJITTa0#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/IHEF1l15Rx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2025

El último jugador en causar baja ha sido Dean Huijsen. El central no se entrenó el martes con el resto de sus compañeros por una fatiga muscular y el miércoles le realizaron pruebas médicas que confirmaron la existencia de una lesión. Por ello, Huijsen fue desconvocado y no jugará estos dos partidos.

Últimas noticias de Georgia

La selección de georgia se presenta a este partido pendientes de un jugador, Khvicha Kvaratskhelia. El extremo sufre unas molestias musculares y, aunque está presente en la concentración con el resto de sus compañeros, su presencia en el partido está en duda.

Posibles alineaciones

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Centrocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri

Delanteros: Ferrán Torres, Nico Williams, Mikel Oyarzabal

Georgia

Portero: Giorgi Mamardashbili

Defensas: Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Seba Goglichidze, Irakli Azarovi

Centrocampistas: Nika Gadnidze, Anzor Mevabishvili, Giorgi Kochorashvili

Delanteros: Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze

Pronóstico SI

Todo apunto a que después de tres jornada los españoles terminarán como líderes de grupo y dejarán en el camino al que aparentemente será el rival más complicado del grupo.

España 2-0 Georgia

