España vs Georgia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección española se juega el liderato del Grupo E de la clasificación de la UEFA a la Copa del Mundo 2026 frente a Georgia en esta Jornada 3, partido que se llevará a cabo este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche.
La Roja llega a este encuentro con seis unidades luego de haber dejado en el camino tres por cero a Bulgaria en la fecha inaugural de esta clasificatoria, para después pasarle por encima a Turquía seis goles por cero en Konya, esto en un partido por demás destacable de Mikel Merino, quien fue autor de un hat trick.
Por su parte los Cruzados llegan en el segundo puesto con tres unidades luego de caer tres por dos en casa contra los turcos y de vencer tres a cero a Bulgaria en Tbilisi, con el apoyo de toda su fanaticada.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el España vs Georgia?
Ciudad: Elche, España
Fecha: sábado 11 de octubre
Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Manuel Martínez Valero
¿Cómo se podrá ver el España vs Georgia en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports 2
foxsports.com, Fox One y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
TVE
RTVE Play
Últimos cinco partidos de España
Rival
Resultado
Competición
Turquía
0-6 V
Eliminatorias UEFA
Bulgaria
0-3 V
Eliminatorias UEFA
Portugal
2-2 (5-3 p) D
UEFA Nations League
Francia
5-4 V
UEFA Nations League
Países Bajos
3-3 (5-4) V
UEFA Nations League
Últimos cinco partidos de Georgia
Rival
Resultado
Competición
Bulgaria
3-0 V
Eliminatorias UEFA
Turquía
2-3 D
Eliminatorias UEFA
Cabo Verde
1-1 E
Amistoso
Islas Faroe
1-0 V
Amistoso
Armenia
6-1 V
UEFA Nations League Clas.
Últimas noticias de España
Rodri Hernández ha hecho saltar las alarmas en España luego de ser dado de baja de la convocatoria para esta Fecha FIFA para la Jornada 3 y 4 de las eliminatorias de la UEFA, misma situación por la que atraviesa Lamine Yamal, quien recibirá descanso luego de la gran cantidad de juegos que ha disputado este año.
El último jugador en causar baja ha sido Dean Huijsen. El central no se entrenó el martes con el resto de sus compañeros por una fatiga muscular y el miércoles le realizaron pruebas médicas que confirmaron la existencia de una lesión. Por ello, Huijsen fue desconvocado y no jugará estos dos partidos.
Últimas noticias de Georgia
La selección de georgia se presenta a este partido pendientes de un jugador, Khvicha Kvaratskhelia. El extremo sufre unas molestias musculares y, aunque está presente en la concentración con el resto de sus compañeros, su presencia en el partido está en duda.
Posibles alineaciones
España
Portero: Unai Simón
Defensas: Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella
Centrocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri
Delanteros: Ferrán Torres, Nico Williams, Mikel Oyarzabal
Georgia
Portero: Giorgi Mamardashbili
Defensas: Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Seba Goglichidze, Irakli Azarovi
Centrocampistas: Nika Gadnidze, Anzor Mevabishvili, Giorgi Kochorashvili
Delanteros: Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze
Pronóstico SI
Todo apunto a que después de tres jornada los españoles terminarán como líderes de grupo y dejarán en el camino al que aparentemente será el rival más complicado del grupo.
España 2-0 Georgia
