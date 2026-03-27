España vs Serbia: previa, predicciones y alineaciones

Miles de alternativas se barajaron tras la cancelación de la Finalissima frente a Argentina. Se habló de cambiar sede, de mover fechas y de viajar a Inglaterra, Miami, Portugal, Roma, hacerla ida y vuelta... ninguna opción llegó a buen puerto. España resolvió rápido y armó su par de amistosos para ir prepárandose de cara al Mundial 2026.

El primero de esos ensayos será ante Serbia el viernes 27 de marzo en La Cerámica. El equipo de Luis de la Fuente aprovechará la ventana internacional para avanzar en la definición de la lista que viajará a Estados Unidos.

Pronóstico SI Fútbol

España llega como claro favorito para el partido y no por tratarse de un amistoso va a bajar la intensidad. Los futbolistas se juegan mucho en esta ventana, ya que serán dos partidos clave para que de la Fuente defina quiénes viajarán al Mundial. Mas allá de eso, el equipo español parte con mayor jerarquía y variantes que Serbia, por lo que se espera que imponga condiciones desde el inicio.

España 3-0 Serbia

¿A qué hora se juega España vs Serbia?

Ciudad : Villareal, España

: Villareal, España Estadio : La Cerámica

: La Cerámica Fecha : viernes 27 de marzo

: viernes 27 de marzo Hora : 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Luis Godinho (POR)

Historial de enfrentamientos directos entre España y Serbia

España : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Serbia: 0

Último partido entre ambos: 15/10/2024 - España 3-0 Serbia - UEFA Nations League

Últimos 5 partidos

España Serbia España 2-2 Turquía 18/11/2025 Serbia 2-1 Letonia 16/11/2025 Georgia 0-4 España 15/11/2025 Inglaterra 2-0 Serbia 13/11/2025 España 4-0 Bulgaria 14/10/2025 Andorra 1-3 Serbia 14/10/2025 España 2-0 Georgia 11/10/2025 Serbia 0-1 Albania 11/10/2025 Turquía 0-6 España 7/9/2025 Serbia 0-5 Inglaterra 9/9/2025

¿Cómo ver España vs Serbia por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Univision, TUDN, Fubo, ViX Premium, FOX Sports, Telemundo/Peacock México TUDN, ViX, Azteca 7, Canal 5 España La 1 de TVE, RTVE Play

Últimas noticias de España

Luis De La Fuente - Spain Team | Europa Press Sports/GettyImages

La selección ya trabaja en Las Rozas con un grupo de 27 futbolistas bajo observación directa del cuerpo técnico. Durante nueve días, el entrenador evaluará tanto a figuras consolidadas y a caras nuevas en busca de la nómina final para el Mundial... nada está dicho. La suspensión del cruce con Argentina obligó a reorganizar el calendario y así surgieron los amistosos ante Serbia y Egipto como rivales en esta fecha FIFA.

Los últimos compromisos de España fueron en noviembre, por la Nations League, donde empató 2-2 contra Turquía y se impuso 4-0 ante Georgia.

En lo futbolístico, el plantel tuvo su primera sesión de entrenamiento con varias novedades ya que Joan García vivió su estreno con la Roja y confesó su ilusión por meterse en la lista mundialista. Por su parte, Lamine Yamal, Aymeric Laporte y Marcos Llorente trabajaron de manera diferenciada por gestión de cargas; el resto se movió con normalidad.

También hubo tiempo para declaraciones. Dean Huijsen hizo autocrítica por su nivel en las últimas semanas y remarcó su intención de consolidarse en la selección. A su lado, Marc Cucurella apuntó al gran objetivo del año y expresó su deseo de pelear por el título mundial. España, vigente campeona de Europa, se prepara con ambición para ganar su segunda Copa.

Posible alineación de España contra Serbia (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Álex Baena; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo.

Últimas noticias de Serbia

Veljko Paunovic, Serbia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

El equipo dirigido por Veljko Paunovic tiene en su convocatoria a varias figuras del fútbol europeo. Están Sergej Milinkovic-Savic, Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic y Dejan Stankovic, además de Nemanja Gudelj y Veljko Birmancevic. La ausencia más fuerte es la de Dusan Vlahovic, que continúa en recuperación tras una intervención en el aductor izquierdo realizada el pasado diciembre.

En su último paso por la fecha FIFA, Serbia perdió 2-0 ante Inglaterra y quedó sin posibilidad alguna de clasificarse al Mundial. Después venció 2-1 a Letonia, aunque el resultado no modificó su destino. Ahora afronta este amistoso como parte del inicio del ciclo de Paunovic, quien asumió tras su salida del Real Oviedo en octubre de 2025 y tomó el cargo con el equipo ya complicado en la clasificación, sin margen para revertir la situación.

Posible alineación de Serbia contra España (4-3-1-2): Predrag Rajkovic; Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic; Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic; Filip Kostic; Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic.

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