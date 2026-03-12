España y Argentina jugarían la Finalissima en el Bernabéu

La Finalissima, el esperado duelo entre el campeón de la Eurocopa y el de la Copa América, está muy cerca de cambiar de escenario. Todo indica que el partido entre Selección de España y Selección Argentina de fútbol se disputará finalmente en el Estadio Santiago Bernabéu, dejando atrás la sede inicialmente prevista en Doha.

Las negociaciones de las últimas horas entre UEFA y CONMEBOL avanzaron con rapidez y, según distintas fuentes cercanas a la organización, el estadio del Real Madrid aparece como el escenario favorito para albergar el encuentro del 27 de marzo. El acuerdo está prácticamente cerrado y solo restan algunos detalles logísticos y de seguridad para hacerlo oficial, además de la confirmación formal por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

El Bernabéu se presenta como una sede ideal para un evento de alcance global. Además de su capacidad y modernización reciente, el estadio madrileño también figura entre los posibles escenarios para la final del Mundial de 2030, lo que refuerza su candidatura para albergar partidos de máxima relevancia internacional.

Problemas de seguridad en Doha

La decisión de trasladar el evento responde a la situación vivida recientemente en Doha. En los últimos días, las autoridades qataríes interceptaron drones y misiles balísticos en su espacio aéreo, un contexto que generó preocupación entre los organizadores del torneo.

Ante este escenario, se activó una cláusula de cancelación que permitía cambiar la sede no solo de la Finalissima, sino también de otros partidos programados dentro del llamado Qatar Football Festival. Entre esos encuentros se encontraba, por ejemplo, un amistoso entre Selección de España y Selección de Egipto.

Aunque en las conversaciones aparecieron otras alternativas como Roma o Lisboa, la opción madrileña terminó imponiéndose por infraestructura, logística y capacidad organizativa.

Un desafío organizativo en la capital española

La organización del evento aún debe resolver algunos aspectos vinculados a la seguridad. Ese mismo día también está previsto que se dispute un amistoso entre la Selección de Marruecos y la Selección de Ecuador en el Estadio Metropolitano, lo que obligará a coordinar un amplio operativo policial.

Las autoridades locales consideran que la ciudad puede albergar dos eventos de esta magnitud en la misma jornada, aunque el despliegue logístico deberá ser cuidadosamente planificado.

El Bernabéu ya tiene antecedentes exitosos en situaciones similares. En 2018, el estadio acogió de manera urgente la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors tras los incidentes ocurridos en Buenos Aires, en un operativo que terminó siendo considerado un éxito organizativo.

Además, el estadio fue escenario recientemente de un partido de la selección española, cuando en marzo de 2024 igualó 3-3 ante Selección de Brasil. Curiosamente, el último antecedente entre España y Argentina también tuvo lugar en Madrid: fue en 2018, en el Metropolitano, con una contundente victoria albiceleste por 6-1.

