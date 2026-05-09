Esperanza para los fanáticos: Neymar está en la pre-lista de Brasil para el Mundial 2026

En Brasil hay un tema que se roba todas las miradas en la previa del Mundial 2026: la presencia (o no) de Neymar Jr. en la lista de 26 futbolistas que viajaran en búsqueda del hexacampeonato a Norteamérica.

Según adelantó el medio O Globo, el crack del Santos está en la lista previa de 55 futbolistas que la federación brasileña le enviará a la FIFA el próximo lunes, superando así una primera gran instancia de corte. La situación sigue siendo compleja para él, pero el clamor popular y su mejoría en materia de minutos puede darle a Ancelotti razones suficientes para sumarlo a la convocatoria final.

Cabe destacar que Neymar no juega con la selección de Brasil desde el 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en un duelo de Eliminatorias frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. En el último parón internacional los aficionados se ilusionaron con tenerlo en los amistosos disputados ante Croacia y Francia en Estados Unidos, pero Carletto no les dio el gusto.



FBL-SUDAMERICANA-SANLORENZO-SANTOS | JUAN MABROMATA/GettyImages

En lo que va del 2026, Neymar ha jugado 12 partidos, ha anotado cinco goles y ha brindado tres asistencias. Los encuentros están repartidos en varias competencias, como el Brasileirao, la Copa Sudamericana, el estadual y la Copa de Brasil. Su Santos está 16° en la liga local y último en el grupo D de la CONMEBOL Sudamericana, donde enfrentará a San Lorenzo de Almagro de Argentina en las próximas semanas para intentar seguir con vida.

Brasil integrará el grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será el sábado 13 de junio contra los africanos en Nueva Jersey, mientras que tendrán su segunda presentación el viernes 19 ante los centroamericanos en Philadelphia y cerrarán la fase de grupos frente a los europeos el miércoles 24 en Miami Gardens.