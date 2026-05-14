La guía de Estados Unidos para el Mundial 2026: la generación dorada busca hacer historia

La que probablemente sea la selección más talentosa en la historia de Estados Unidos llega al escenario del Mundial con el objetivo de brillar en su propia casa.

La selección de las barras y estrellas podrá haberse clasificado automáticamente por ser anfitriones, pero se han ganado en la cancha el derecho a competir junto a las 48 mejores selecciones del mundo. Revitalizado bajo la conducción de Mauricio Pochettino, Estados Unidos aspira a protagonizar una campaña histórica a lo largo y ancho de su país.

Sin Copas del Mundo en su historia, la “generación dorada” del futbol estadounidense, liderados por la figura del AC Milan Christian Pulisic, iniciará su ambicioso camino el 12 de junio en el SoFi Stadium, donde esperan un inicio contundente para marcar el rumbo de su seleccionado en el torneo.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO PARAGUAY 12/6 SoFi Stadium AUSTRALIA 19/6 Lumen Field TURQUÍA 25/6 SoFi Stadium

Entrenador: Mauricio Pochettino

SOCCER: MAR 31 USA vs Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut en el torneo.

debut en el torneo. Tiempo en el equipo: desde 2024

El currículum de Mauricio Pochettino a nivel de clubes es tan impresionante como extenso, pero haber dirigo a equipos como el Tottenham Hotspur, el Chelsea y el Paris Saint-Germain no se compara con hacerse cargo de una selección de Estados Unidos que históricamente no ha estado a la altura, con la presión adicional de un Mundial en su propia casa.

Incluso el planteo táctico del técnico argentino podría no ser suficiente para llevar a un grupo compuesto por grandes individualidades al nivel necesario para tener éxito en el Mundial.

¿Cómo juega Estados Unidos?

Formación preferida: 3-4-2-1.

3-4-2-1. Estilo: presión constante

presión constante Fortalezas : profundidad en el plantel, extremos de elite

: profundidad en el plantel, extremos de elite Debilidades: no puede mantener la valla invicta, delantera inconsistente.

La selección de Estados Unidos pareció renacer una vez que Mauricio Pochettino comenzó a apostar de forma consistente por un sistema 3-4-2-1, mostrando solidez táctica, presión constante sin la pelota y con salidas claras desde el fondo cuando tienen el balón. Ahora también cuentan con la solidez que aportan dos laterales ofensivos, capaces de generar situaciones de mayor peligro.

Los jugadores a seguir

Factor X: Christian Pulisic no es solo el líder de este equipo en plena evolución. Su capacidad desequilibrante y su lectura ofensiva convierten a Estados Unidos en una amenaza real. Llega a este Mundial con la responsabilidad (y la presión) de marcar la diferencia.

United States v Portugal - International Friendly | Shaun Clark/ISI Photos/GettyImages

Revelación: recién llegado a LaLiga para jugar en el Villarreal CF tras destacarse en la MLS con Orlando City SC, Alex Freeman cuenta con una combinación de velocidad, técnica y poder de gol propias de un buen atacante. Es un jugador ofensivo con capacidad de generar problemas a los rivales.

La equipación que usará el conjunto estadounidense

Equipación de Estados Unidos | Nik

La camiseta de la selección de EE.UU., diseñada por Nike, se inspira en el diseño de la Copa del Mundo de 1994, último mundial disputado en suelo estadounidense. Con una base blanca, cuello azul y rayas rojas horizontales evoca su bandera con un aire patriótico.

La camiseta suplente tiene un diseño más sobrio: estrellas monocromáticas y sutiles detalles en rojo y blanco mantienen la identidad estadounidense. Con una base azul marino aporta una estética más limpia.

Posible alineación titular

Posible XI de Estados Unidos | FootballUser

El equipo titular de Mauricio Pochettino parece prácticamente definido de cara al torneo. Christian Pulisic, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams y Chris Richards forman parte de los indiscutidos para comenzar cada partido.

La principal incógnita es quién liderará el ataque. Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Josh Sargent y Haji Wright compiten por un lugar entre los once titulares, aunque todo indica que Pochettino elegirá a Balogun, el más experimentado y técnicamente dotado entre sus opciones.

Patrick Agyemang también estaba en carrera, pero una lesión en el tendón de Aquiles truncó sus aspiraciones mundialistas. Por su parte, el central Cameron Carter-Vickers sufrió una lesión similar en octubre y sigue en duda, un escenario que abre la puerta para que Alex Freeman se afiance como defensor.

Estado de forma actual

La selección de Estados Unidos buscó medirse ante grandes potencias europeas durante los amistosos de marzo, aunque rápidamente fueron golpeados por la realidad. Sufrieron una humillante caída 5-2 ante Bélgica y luego perdieron 2-0 ante Portugal.

United States v Belgium - International Friendly | Omar Vega/USSF/GettyImages

Más allá de las fragilidades defensivas, la principal preocupación que dejaron ambos amistosos fue el nivel de Christian Pulisic. El jugador de 27 años, que todavía no ha logrado marcar goles en 2026, nunca consiguió meterse en el partido, ni siquiera con los cambios propuestos por Mauricio Pochettino quién intentó reacomodarlo y modificar los nombres a su alrededor.

Las dos flojas actuaciones encendieron las alarmas en Estados Unidos, ya que si Pulisic no genera ni convierte, la selección tendrá que remar cuesta arriba este torneo.

¿Qué podemos esperar de la afición estadounidense?

United States v Belgium - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Existe una idea errónea de que a los estadounidenses no les genera interés el fútbol. Aunque es verdad que no siguen semana a semana el fútbol de clubes, cuando la selección disputa un gran torneo como un Mundial, y más aún en su propia casa, la atención de la hinchada es total.

Ir a la cancha se vuelve un espectáculo en sí mismo: hinchas vestidos de rojo, blanco y azul, envueltos en banderas e incluso con algún águila “de utilería” vistiendo la escena. Hasta los hinchas más ocasionales conocen el canto “I believe that we will win!”, que recorre los estadios como un himno y trasciende cualquier deporte en Estados Unidos.

Lo que el país espera

La hinchada de Estados Unidos mantiene una mirada realista sobre las posibilidades del equipo: saben que no cuentan hoy con el poder ofensivo necesario para competir de igual a igual con selecciones como Argentina, Francia o España. Aun así, incluso tras actuaciones poco convincentes en partidos recientes, los aficionados esperan ver un buen desempeño en esta Copa como locales.

Para la mayoría de sus fans, el éxito no pasa por ganar el Mundial, sino por mostrar una actuación sólida partido a partido y un rendimiento a la altura del potencial del plantel. Con el talento disponible para Mauricio Pochettino y la energía del público local, cualquier resultado por debajo de los cuartos de final será considerado un fracaso.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: México.

México. Característica que los define: solo cuatro vallas invictas en los últimos 19 partidos reflejan una preocupante falta de regularidad defensiva.

solo cuatro vallas invictas en los últimos 19 partidos reflejan una preocupante falta de regularidad defensiva. Si las cosas salen mal: la crítica apuntará a Pochettino por no lograr sacar lo mejor de la generación dorada.

la crítica apuntará a Pochettino por no lograr sacar lo mejor de la generación dorada. ¿Qué dirán todos si quedan eliminados de forma prematura? La selección humilla a su país en el Mundial más grande de la historia.