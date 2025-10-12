Estados Unidos vs Australia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Australia en su segundo encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.
Este amistoso internacional será de importancia para la preparación de Estados Unidos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Australia ya es una de las naciones clasificadas de Asia, el conjunto australiano venció a Arabia Saudita en una "final" por la clasificación directa y logró el pasaje a su séptima Copa del Mundo, la sexta consecutiva.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para ambas selecciones.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Australia?
- Ciudad: Denver, Colorado
- Fecha: martes 14 de octubre
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
- Estadio: Dick's Sporting Goods Park
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Australia en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TNT USA, truTV USA, UNIVERSO,
fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Estados Unidos
Rival
Resultado
Competición
Ecuador
1-1 E
Amistoso
Japón
2-0 V
Amistoso
Corea del Sur
0-2 D
Amistoso
México
1-2 D
Copa Oro
Guatemala
2-1 V
Copa Oro
Últimos cinco partidos de Australia
Rival
Resultado
Competición
Canadá
0-1 V
Amistoso
Nueva Zelanda
1-3 V
Amistoso
Nueva Zelanda
1-0 D
Amistoso
Arabia Saudita
1-2 V
Eliminatorias
Japón
1-0 V
Eliminatorias
Últimas noticias de Estados Unidos
Mauricio Pochettino sigue probando a varios elementos y su equipo nunca dejó de luchar para conseguir rescatar el empate frente al combinado ecuatoriano para asi terminar 1-1 el duelo.
Últimas noticias de Australia
La selección canadiense fue derrotada ante los australianos por la mínima diferencia en el primer amistoso de la Fecha FIFA con gol de Nestory Irankunda.
Posibles alineaciones
Estados Unidos
Portero: Matt Freese,
Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y Tim Ream
Centrocampistas: Timothy Weah, Tanner Tessmann, Aidan Morris, Maximilian Arfsten
Delanteros: Christian Pulisic, Florian Bolagun y Malik Tillman
Australia
Portero: Paul Izzo
Defensas: Jacob Italiano, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Burgess, Kye Rowles
Centrocampistas: Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Max Balard, Nestory Irankunda
Delantero: Mohamed Touré
Pronóstico SI
El cuadro australiano suele ser un equipo competitivo que juega al tu por tu, por lo que se espera un partido combativo a pesar de que sean visitantes ante un equipo norteamericano que en los últimos meses ha sido irregular, sin embargo, debería alcanzarles para conseguir el triunfo.
Estados Unidos 2-1 Australia.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.