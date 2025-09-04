Estados Unidos vs Corea del Sur: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por el amistoso

La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Corea del Sur, luego de su subcampeonato de la Copa Oro 2025 rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Este partido será una oportunidad clave para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, ya que Corea del Sur ocupa el puesto 23 en el ranking FIFA y está cerca de clasificar al Mundial 2026, liderando su grupo en las eliminatorias asiáticas.

Históricamente, Estados Unidos y Corea del Sur han jugado siete veces, con un balance de dos victorias para Estados Unidos, tres derrotas y dos empates. El último enfrentamiento fue el 1 de febrero de 2014, con una victoria estadounidense por 2-0 en Carson, California, gracias a dos goles de Chris Wondolowski. Un partido memorable entre ambos fue en el Mundial 2002, donde un gol de Clint Mathis y una atajada de penal de Brad Friedel resultaron en un empate 1-1, clave para que Estados Unidos avanzara en la fase de grupos.

De esa manera, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Corea del Sur?

Ciudad: New Jersey

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Fecha: 6 de septiembre

Horario: 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México), 23:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Estados Unidos vs Corea del Sur en TV y streaming online?

fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max, TNT USA, Telemundo, UNIVERSO, Futbol de Primera Radio y Westwood One Sports (Estados Unidos) y sin transmisión (México)

Últimos 5 partidos de Estados Unidos

Rival Resultado Competición México 2-1 D Copa Oro Guatemala 2-1 V Copa Oro Costa Rica 2-2 E Copa Oro Hait+i 2-1 V Copa Oro Arabia Saudita 0-1 V Copa Oro

Últimos 5 partidos de Corea del Sur

Rival Resultado Competición Japón 0-1 D Campeonato de la EAFF Hong Kong 0-2 V Campeonato de la EAFF China 3-0 V Campeonato de la EAFF Kuwait 4-0 V Eliminatorias al Mundia Irak 0-2 V Eliminatorias al Mundial

Últimas noticias de Estados Unidos

Set up for September, presented by Allstate!



22 of the 23 roster spots are confirmed, with an additional player to be added at a later date. pic.twitter.com/hrwpqYdxFC — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 26, 2025

Mauricio Pochettino anunció a sus convocados para los dos partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón en la Fecha FIFA.

Últimas noticias de Corea del Sur

¡Ya son 🔟 los clasificados al Mundial de 2026! 🇲🇽🇺🇸🇨🇦



Uzbekistán, Corea del Sur y Jordania se unieron a los países que disputarán la Copa del Mundo el próximo año. 🌎



¡Se viene el gran evento del futbol! pic.twitter.com/bGFKQ95fD5 — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 5, 2025

Corea del Sur es una de las naciones que ya están clasificadas al Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Corea del Sur

Estados Unidos: Matt Freese; Sergio Dest, Chris Richards, Tim Ream, Maximilian Arfsten; Tyler Adams, Luca de la Torre, Diego Luna; Christian Pulisic, Josh Sargent y Tim Weah.

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Park Seung-wook, Park Jin-seop, Kim Ju-sung, Lee Tae-seok; Kim Jin-gyu, Seo Min-woo; Kim Moon-hwan, Lee Dong-gyeong, Na Sang-ho y Joo Min-kyu.

Pronóstico SI

Estados Unidos 2-1 Corea del Sur.

