Estados Unidos vs Corea del Sur: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por el amistoso
La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Corea del Sur, luego de su subcampeonato de la Copa Oro 2025 rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Este partido será una oportunidad clave para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, ya que Corea del Sur ocupa el puesto 23 en el ranking FIFA y está cerca de clasificar al Mundial 2026, liderando su grupo en las eliminatorias asiáticas.
Históricamente, Estados Unidos y Corea del Sur han jugado siete veces, con un balance de dos victorias para Estados Unidos, tres derrotas y dos empates. El último enfrentamiento fue el 1 de febrero de 2014, con una victoria estadounidense por 2-0 en Carson, California, gracias a dos goles de Chris Wondolowski. Un partido memorable entre ambos fue en el Mundial 2002, donde un gol de Clint Mathis y una atajada de penal de Brad Friedel resultaron en un empate 1-1, clave para que Estados Unidos avanzara en la fase de grupos.
De esa manera, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Corea del Sur?
- Ciudad: New Jersey
- Estadio: Sports Illustrated Stadium
- Fecha: 6 de septiembre
- Horario: 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México), 23:00 horas (España)
¿Dónde se podrá ver el Estados Unidos vs Corea del Sur en TV y streaming online?
fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max, TNT USA, Telemundo, UNIVERSO, Futbol de Primera Radio y Westwood One Sports (Estados Unidos) y sin transmisión (México)
Últimos 5 partidos de Estados Unidos
Rival
Resultado
Competición
México
2-1 D
Copa Oro
Guatemala
2-1 V
Copa Oro
Costa Rica
2-2 E
Copa Oro
Hait+i
2-1 V
Copa Oro
Arabia Saudita
0-1 V
Copa Oro
Últimos 5 partidos de Corea del Sur
Rival
Resultado
Competición
Japón
0-1 D
Campeonato de la EAFF
Hong Kong
0-2 V
Campeonato de la EAFF
China
3-0 V
Campeonato de la EAFF
Kuwait
4-0 V
Eliminatorias al Mundia
Irak
0-2 V
Eliminatorias al Mundial
Últimas noticias de Estados Unidos
Mauricio Pochettino anunció a sus convocados para los dos partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón en la Fecha FIFA.
Últimas noticias de Corea del Sur
Corea del Sur es una de las naciones que ya están clasificadas al Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Corea del Sur
Estados Unidos: Matt Freese; Sergio Dest, Chris Richards, Tim Ream, Maximilian Arfsten; Tyler Adams, Luca de la Torre, Diego Luna; Christian Pulisic, Josh Sargent y Tim Weah.
Corea del Sur: Jo Hyeon-woo; Park Seung-wook, Park Jin-seop, Kim Ju-sung, Lee Tae-seok; Kim Jin-gyu, Seo Min-woo; Kim Moon-hwan, Lee Dong-gyeong, Na Sang-ho y Joo Min-kyu.
Pronóstico SI
Estados Unidos 2-1 Corea del Sur.
