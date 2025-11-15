Estados Unidos vs Uruguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Uruguay en su segundo encuentro amistoso de la Fecha FIFA de noviembre y camino a la Copa del Mundo 2026.
Este amistoso internacional será de importancia para la preparación de Estados Unidos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Uruguay ya es una de las naciones clasificadas de Conmebol, el conjunto charrúa viene de enfrentarse a la selección mexicana.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para ambas selecciones.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Uruguay?
- Ciudad: Tampa, Florida
- Fecha: martes 18 de noviembre
- Horario: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
- Estadio: Raymond James Stadium
¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Uruguay en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TNT USA, truTV USA, UNIVERSO, Futbol de Primera, One Sports
fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock Watch TNT, Amazon Prime Video, Max,
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Estados Unidos
Rival
Resultado
Competición
Paraguay
Amistoso
Australia
2-1 V
Amistoso
Ecuador
1-1 E
Amistoso
Japón
2-0 V
Amistoso
Corea del Sur
0-2 D
Amistoso
Últimos cinco partidos de Uruguay
Rival
Resultado
Competición
México
Amistoso
Uzbekistán
2-1 V
Amistoso
República Dominicana
0-1 V
Amistoso
Chile
0-0 E
Eliminatorias
Perú
3-0 V
Eliminatorias
Últimas noticias de Estados Unidos
Últimas noticias de Uruguay
Posibles alineaciones
Estados Unidos
Portero: Matt Freese,
Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y Tim Ream
Centrocampistas: Timothy Weah, Tanner Tessmann, Aidan Morris, Maximilian Arfsten
Delanteros: Christian Pulisic, Florian Bolagun y Malik Tillman
Uruguay
Portero: Santiago Mele.
Defensas: Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Matías Viña.
Centrocampistas: Federico Valverda, Manuel Ugarte, Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur.
Delantero: Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Cristian Olivera.
Pronóstico SI
Estados Unidos 0-3 Uruguay.
