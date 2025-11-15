Sports Illustrated Fútbol

Estados Unidos vs Uruguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El cuadro norteamericano disputará su segundo amistoso de noviembre ante Uruguay
Benjamín Guerra|
La previa de Estados Unidos vs Uruguay en el amistoso de noviembre
La previa de Estados Unidos vs Uruguay en el amistoso de noviembre | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Uruguay en su segundo encuentro amistoso de la Fecha FIFA de noviembre y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional será de importancia para la preparación de Estados Unidos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Uruguay ya es una de las naciones clasificadas de Conmebol, el conjunto charrúa viene de enfrentarse a la selección mexicana.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para ambas selecciones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Uruguay?

  • Ciudad: Tampa, Florida
  • Fecha: martes 18 de noviembre
  • Horario: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
  • Estadio: Raymond James Stadium

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Uruguay en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TNT USA, truTV USA, UNIVERSO, Futbol de Primera, One Sports

fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock Watch TNT, Amazon Prime Video, Max,

México

Sin transmisión

Sin transmisión

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Estados Unidos

Rival

Resultado

Competición

Paraguay

Amistoso

Australia

2-1 V

Amistoso

Ecuador

1-1 E

Amistoso

Japón

2-0 V

Amistoso

Corea del Sur

0-2 D

Amistoso

Últimos cinco partidos de Uruguay

Rival

Resultado

Competición

México

Amistoso

Uzbekistán

2-1 V

Amistoso

República Dominicana

0-1 V

Amistoso

Chile

0-0 E

Eliminatorias

Perú

3-0 V

Eliminatorias

Últimas noticias de Estados Unidos

Últimas noticias de Uruguay

Posibles alineaciones

Estados Unidos

Portero: Matt Freese,

Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y Tim Ream

Centrocampistas: Timothy Weah, Tanner Tessmann, Aidan Morris, Maximilian Arfsten

Delanteros: Christian Pulisic, Florian Bolagun y Malik Tillman

Uruguay

Portero: Santiago Mele.

Defensas: Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Matías Viña.

Centrocampistas: Federico Valverda, Manuel Ugarte, Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur.

Delantero: Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Cristian Olivera.

Pronóstico SI

Estados Unidos 0-3 Uruguay.

