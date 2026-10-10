¿Estará Erling Haaland en condiciones para jugar el partido entre el Manchester City y el Liverpool?

En medio de una avalancha de preguntas sobre el trascendental veredicto de culpabilidad del Manchester City y las posibles consecuencias de las más de 100 infracciones del reglamento financiero de la Premier League, Enzo Maresca se sintió aliviado al recibir una buena noticia: Erling Haaland estará en forma y disponible para el viaje del domingo, cuanto su equipo se enfrente al Liverpool.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Además de todo lo que se hablaba sobre deducciones de puntos sin precedentes, prohibiciones de fichar y la expulsión de la Premier League, los aficionados del City tuvieron que afrontar brevemente la posibilidad de tener a un Haaland lesionado.

El internacional noruego no pudo terminar el último partido de su selección durante el prolongado parón otoñal; se retiró cojeando mientras su entrenador lamentaba el calendario «demencial» que había sobrecargado a su estrella.

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Sin embargo, la salida de Haaland resultó ser solo una medida de precaución. Lo único que necesitaba eran unos días al sol antes de regresar a Manchester.

«Está bien. Está bien», repetía Maresca, aliviado por cambiar por fin de tema. «Fue a Marbella, dos o tres días libres, jugó al golf, hizo recuperación y está listo para Anfield. Está bien. Gracias».

Lesiones y bajas del Manchester City para el choque contra el Liverpool

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Maresca solo dispuso de una breve pausa en el tema de las acusaciones para hablar sobre el estado físico de Haaland, por lo que no ofreció novedades sobre el resto de las dudas del City. Antoine Semenyo sufrió una lesión de tobillo que le impidió jugar con Ghana este otoño, mientras que Nico O’Reilly tuvo que abandonar la concentración de Inglaterra debido a lo que Thomas Tuchel describió como un «problema menor». Ambos siguen siendo duda para el partido del domingo.

Phil Foden definitivamente no participará. El internacional inglés, que no fue convocado, está cumpliendo el tercer y último partido de la sanción de tres encuentros que recibió tras patear con actitud infantil el pecho de Bruno Fernandes, del Manchester United, durante el derbi del mes pasado. La ausencia de Foden podría verse compensada por el regreso a plena forma de Jérémy Doku.

El jugador del City, conocido por su repertorio de regates y cambios de ritmo en las bandas, podría estrenarse como titular en la Premier League esta temporada, tras verse lastrada por una lesión en el gemelo sufrida contra el Arsenal en la Community Shield. Doku quedó fuera de la convocatoria de Bélgica para los partidos de otoño, aunque sí disputó unos minutos contra el Sunderland antes del parón de la Premier League el mes pasado.

¿Cómo afrontarán los jugadores del Manchester City el desafío de Anfield?

«Sin duda será un partido duro, una prueba difícil», reconoció Maresca sobre el reto que aguarda a sus jugadores en el hostil estadio del Liverpool. El Manchester City arrebató el título de la temporada 2013-14 a los *Reds* durante el periodo bajo investigación, mientras que los equipos de Jürgen Klopp se quedaron a las puertas de ganar varias Premier Leagues en los años posteriores, perdiéndolas por un estrecho margen. Si hay una afición con ganas de someter a los jugadores del City a un intenso asedio sonoro, es la que se dará cita en Anfield.

«Tenemos que estar preparados», advirtió Maresca. «La prioridad debe ser el partido, pero sabemos que el ambiente en Anfield es intenso. Probablemente será aún más hostil debido a la situación. Será nuestra obligación dar lo mejor de nosotros y ganar el encuentro.

«Por supuesto que podemos afrontar la presión. Tenemos jugadores que han vivido situaciones similares. Enzo Fernández jugó en Argentina; allí, cada partido es como visitar Anfield. No es ningún problema».

«Simplemente hay que intentar gestionar el ruido», señaló Maresca, coincidiendo con lo que había comentado Haaland el día anterior. «Es algo serio, pero al mismo tiempo solo tenemos que gestionarlo y centrarnos en lo que podemos hacer y controlar: intentar dominar el partido de la mejor manera posible, ir a Anfield y ganar».

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